Folketingspolitikere undersøger udvidelse af Hovedvej 11

Trafikken på Hovedvej 11 mellem Korskroen og Varde By er efterhånden så tæt og travl, at det begynder at blive et problem for flere virksomheder ved Varde. Ønsket om en udvidelse af hovedvejen er stor fra både lokalpolitikere og virksomheder.

Derfor er hovedvejen udvalgt, som et af de steder Folketingets transportudvalg i dag besøger, for at se hvordan trafikken på hovedvejen kan lettes. Det skriver DR Syd.

- Vi har et markant ønske om at få et spor mere. Vi har en trafikmængde, der er ved at være belastende for vores udvikling, siger Varde Kommunes borgmester, Erik Buhl (V), til DR Syd.

Søren Kjær Larsen er administrerende direktør for plastvirksomheden Sky-Light, der ligger ud til hovedvejen. Sky-Light er også påvirket af den tilstoppede hovedvej.

- Vi sender 10-20 lastbiler gennem den flaskehals, som Hovedvej 11 er, hver eneste dag. Det giver simpelthen udslag i priserne fra vores transportører, fordi det tager længere tid at komme til og fra os, siger han til DR Syd. Folketingets transportudvalg er i disse dage på rundtur i hele landet for at se på større ønsker til trafikforbedringer.