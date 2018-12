Folketingsmedlem savner julepynt i ghettoen Skovparken: - Det her er ikke Danmark

Efter et besøg i Skovparken i Kolding har folketingsmedlem Marie Krarup (DF) skrevet på Facebook og Twitter, at hun ikke så meget julepynt i området og ikke betegner det som en del af Danmark. Det har affødt en lang række negative kommentarer fra flere beboere, der slet ikke kan genkende det billede, Marie Krarup tegner af området.

Skovparken er et boligområde i Kolding, hvor boligorganisationen Bovia udlejer lejligheder og rækkehuse.Området er på regeringens liste over landets hårdeste ghettoer. For at være på ghettolisten skal et område opfylde mindst tre af nedenstående fem kriterier: Maksimalt 40 procent af beboerne må være uden tilknytning til arbejdsmarkedet - eller uden uddannelse. Maksimalt 60 procent af beboerne må kun have grundskoleniveau, og uddannelse skal være erhvervet i eller godkendt i Danmark. Minimum 55 procent skal have gennemsnitlig indkomst som Kolding. Maksimalt 2,7 procent af beboerne over 18 år må være dømte. Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør mere end 50 procent af beboerne.

På Facebook beretter flere beboere om, at der foruden beboernes private pynt også er opsat to juletræer i Skovparkens fællesområder.

- Der er faktisk meget julepynt heroppe. Lige nu sidder jeg og kigger ud på min altan, hvor der er juletræ, lyskæder og nisser. Og jeg kan se over til min genbo, hvor julelyset også er tændt. Folk herude snakker om, at hun slet ikke har kigget sig omkring, når hun skriver sådan, siger han og kalder diskussionen omkring julepynt så latterlig, at han næsten ikke vil forholde sig til den:

Det gælder blandt andre 58-årige Bjarne Bondebjerg, der sammen med sin kone har boet i Skovparken i to og et halvt år og er medlem af boligforeningens bestyrelse.

Når nogle af beboerne i Skovparken i Kolding pynter enormt meget op til jul, må det være fordi, de vil kompensere for, at mange andre ikke pynter op. Det siger Marie Krarup (DF). Foto: Marie Krarup

Forkølet juletræ

Ifølge Marie Krarup var der dog tale om det, hun kalder for et lidt forkølet juletræ, og hun holder fast i, at mængden af julepynt var noget mindre end i andre områder af byen.

- I de fleste danske lejligheder i Skovparken ser du noget pynt. Men mange, mange steder ser du ikke noget. Hvis man tager mængden af julepynt og dividerer med mængden af vinduer, så er der måske nok samme mængde julepynt i gennemsnit som andre steder. Den er bare meget ulige fordelt, for man kan jo se, at der nogen, der pynter helt enormt op som reaktion på, at mange slet ikke har noget.

Hvorfor er det et problem?

- I sig selv er det ikke et problem. Men det er et tegn på noget, der er et problem: At vi har nogle kultursammenstød og en integration, der ikke har fundet sted. En del af det at være dansk er, at man pynter op til jul. Eller i hvert fald fejrer jul.