Folketingsmedlem går gravid ind i valgkampen

Folketingsmedlem Lotte Rod fra Radikale Venstre har en lille spilopmager inde i maven, skriver hun tirsdag på Facebook.

Radikale Venstres lokale folketingsmedlem Lotte Rod er mest kendt for sit engagement i børnepolitikken. Hun har gennem de senere år arbejdet for at give mere plads til legen, og hun går forrest i kampen for at sikre, at der kommer pædagoger nok.

Hun mener det med børn så alvorligt, at hun kommer til at slå med to hjerter for børnepolitikken i valgkampen, fortæller hun i en pressemeddelelse tirsdag:

- Det betyder noget, at vi ikke kun overlader politik til de ældre generationer, men at vi børnefamilier selv har en stærk stemme, siger Lotte Rod og tilføjer:

- Når jeg går på gaden sammen med de mange andre forældre, som kræver bedre normeringer, gør jeg det som mor. Men jeg gør det som én af dem, der kan gøre det til virkelighed. Det driver mig. Det er så vigtigt, at den stemme er på Christiansborg, siger Lotte Rod.

Lotte Rod fortæller, hun har det godt, men at hun har været træt i begyndelsen:

- Jeg vil gerne sige forsinket undskyld til journalister og andre, der har ringet forgæves efter klokken 20. Jeg sov, griner Lotte Rod.

Lotte Rod er 33 år og har været medlem af Folketinget her for Sydjylland siden 2011. Hun er Radikale Venstres ordfører for børn og undervisning, ret, sundhed og psykiatri, velfærd samt indfødsret.