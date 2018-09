Folketingets åbning vil starte valgkampen

Når Folketinget på tirsdag slår dørene op til en ny sæson, vil det blive starten på en lang valgkamp, der senest skal afgøres ved et valg den 17. juni næste år. For Syd- og Sønderjylland vil det betyde, at især de lokale ministre får mulighed for at træde i karakter, mens de andre lokale folketingsmedlemmer og kandidater vil forsøge at komme til orde.