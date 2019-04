Et dobbeltspor helt ned til grænsen har været på ønskesedlen hos politikere og erhvervsliv i flere årtier. Helt tilbage i 1993 besluttede Folketinget en anlægslov, der siden hen gav mulighed for at etablere første og anden etape af et ekstra jernbanespor fra Vamdrup ned gennem Sønderjylland. Tredje og sidste etape mangler stadig.