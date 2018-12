Folkekirken bløder medlemmer i Syd- og Sønderjylland

Sydjylland er et af de områder, hvor andelen af folkekirkemedlemmer er faldet mest siden 2013, mens medlemsandelen er steget i København. Traditionelt har folkekirken ellers trivedes bedst uden for de store byer, men udviklingen kan være ved at vende, mener ekspert.

Den gamle traver lyder ifølge religionsforsker Jes Heise Rasmussen, at befolkningssammensætningen i de store byer er mere pluralistisk, og at man derfor præsenteres for flere forskellige kulturer og religioner end på landet.

Medlemmer: Det er efterhånden ingen nyhed, at folkekirken trives bedst uden for de større byer, når man måler på medlemstal.

Udvikling kan slå kolbøtte

Men tallene viser imidlertid også en anden og noget mere overraskende udvikling, som ifølge Jes Heise Rasmussen kan pege på, at udviklingen er ved at slå en kolbøtte. Mens der både i København og Østjylland med Aarhus som midtpunkt ligefrem er sket en stigning i andelen af folkekirkemedlemmer siden 2013, er frafaldet i landområder uden for de store byer relativt stort. Med næsten tre procent har Sydjylland haft det fjerdestørste fald i antallet af folkekirkemedlemmer siden 2013.

- Det er interessant, at vi ser tallene gå i den retning, sider Jes Heise Rasmussen.

Han fortæller om et studie i England, der har konstateret, at kirkerne kommer til at stå relativt stærkere i byerne. Årsagen er, at bykirkerne qua befolkningstilvækst har flere ressourcer at tiltrække og fastholde folk med, mens landområder har svært ved bare at skaffe præster. Det mønster kan være det samme i Danmark, vurderer Jes Heise Rasmussen.

- I dag konkurrerer kirken med familietid, fritidsaktiviteter og mange andre kulturelle tilbud. I byerne har man ressourcer til at skabe anderledes kulturelle tilbud som koncerter og natkirker, hvilket gør, at folk ikke bliver kirkefremmede, siger han og påpeger, at man i yderområderne kan have svært ved bare at opretholde en gudstjeneste hver søndag.