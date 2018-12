Folk med selvmordstanker udveksler erfaringer på Facebook

I flere lukkede grupper på Facebook udveksler medlemmer råd og erfaringer om selvmord. Når en selvmordstruet modtager råd og konkrete anvisninger, øger det sandsynligheden for selvmord eller forsøg på selvmord, advarer direktør for Livslinien.

Facebook: "Hvilke sovemediciner kan man dø af?", "Hvordan er det at overleve et selvmordsforsøg?", "Er der nogen herinde, der har prøvet at hænge sig selv? Og hvis ja, hvad gik galt?" I flere lukkede Facebook-grupper hersker en intensiv debat om selvmord. Mens flere medlemmer giver udtryk for, at de ikke ønsker at leve mere, efterspørger andre konkrete råd og erfaringer i forhold til at begå selvmord. Ovenstående er anonymiserede eksempler på spørgsmål, der er blevet stillet i gruppen "Selvmord, Selvmordstanker, ordet er frit og ordentligt!", og som i flere tilfælde er blevet besvaret med mere eller mindre konkrete råd. Langt de fleste opslag i Facebook-gruppen bliver kommenteret af andre af gruppens medlemmer. Det gælder dog for det meste kommentarer, der forsøger at opmuntre eller hjælpe.

Siri kan hjælpe selvmordstruede Siri er en talegenkendelses-software, der er installeret i Iphone.

Den reagerer på det, man siger, og besvarer spørgsmål, man stiller.

Siri er programmeret til at hjælpe, når nogen giver udtryk for selvmordstanker.

Hvis man siger "Hej Siri. Hvordan begår man selvmord?", opfordrer den til at søge hjælp, og linker blandt andet til Livslinjens hjemmeside.

Konkrete råd er farlige Erfaringsudvekslingen på Facebook bekymrer direktør for Livslinien, Jeppe Kristen Toft. - Får man en konkret anvisning, øger det risikoen betydeligt for, at man eksperimenterer med den anvisning, siger han. Af Facebook-gruppens retningslinjer fremgår det, at deciderede selvmordstrusler ikke er velkomne, ligesom gruppens administratorer i flere kommentarspor har slået fast, at gruppen ikke må være forum for konkrete selvmordsopskrifter. Derfor mener selvmordsekspert og professor i psykiatri Merete Nordentoft heller ikke, at debatten i gruppen er entydig problematisk. - Det er entydigt dårligt, når man udveksler råd og erfaringer med henblik på farlige selvmordsmetoder, men jeg vil nødig lukke munden på en debat, hvor folk kan støtte hinanden, siger hun.

Selvhjælp kan være godt Jeppe Kristen Toft er enig i, at selvhjælpsgrupper kan være en god ting, men det skal foregå under kontrollerede vilkår. Det gør det langt fra på de sociale medier, mener han. Han afviser dog, at Livslinien kan bruge grupperne konstruktivt ved eksempelvis at lade fagpersoner blive medlem og tage kontakt til de personer, der giver udtryk for konkrete selvmordstanker. - Folk skal komme til os. Det er imod vores vedtægter og politik at opsøge enkeltpersoner. Det strider mod folks ret til at være anonyme, men jeg kan love dig for, at vi nogle gange må sidde på vores hænder, siger han.

Har reddet liv Britta Wilfert er én af i alt fem administratorer i Facebook-gruppen, der har 435 medlemmer. Hun fortæller, at gruppen er oprettet, så mennesker frit kan sætte ord på svære tanker uden at blive dømt. Derfor afviser hun også, at gruppen er med til at tilskynde til selvmord. - Tværtimod. Jeg har fået at vide af flere, at gruppen har reddet deres liv, siger hun. I gruppen skriver nogle eksempelvis, at den nemmeste måde at begå selvmord på er at skyde sig selv. Er der ikke risiko for, at nogen bliver inspireret af det? - Nej. Det er noget, vi alle ved, at man kan, og der er lang vej fra tanke til handling. For nogen er det en lettelse bare at få sagt ordene. Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at ingen nogensinde gør det, men det bliver ikke forstærket af Facebook. Man kan finde råd og vejledning til selvmord mange andre steder, siger hun.

Ingen opskrifter Den fynske læge Svend Lings er blevet dømt for at rådgive om selvmord og har anket dommen. Hvordan undgår I, at noget lignende sker i jeres gruppe? - Det er ikke tilladt at dele opskrifter, men ingen kan jo styre internettet, siger Britta Wilfert, der som den eneste af de fem administratorer arbejder i psykiatrien. Digital ekspert og forfatter til en bog om generationen af digitalt indfødte Søren Schultz Hansen er ikke overrasket over, at folk deler sine selvmordstanker på de sociale medier. - Det er nærmere en selvfølgelighed. Nogle ting er lettere at sige på skrift med en vis afstand til modtagerne, og de sociale medier er grænseløse, siger han. Center for Selvmordsforskning har ikke forsket i selvmordsdebatten på de sociale medier og ønsker derfor ikke at udtale sig om emnet.