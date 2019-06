Førstegangsvælgere frastødes af tonen i debatten

Førstegangsvælgere bliver ofte påvirket af tonen i debatten. Den hårde retorik hos politikerne kan virke direkte frastødende på unge vælgere, fortæller valgforsker Klaus Levinsen fra Syddansk Universitet.

Førstegangsvælgere: Når politikerne tørner sammen i debatter op til folketingsvalget, følger førstegangsvælgerne ofte med. Men de unge vælgere har også de bløde værdier med i rygsækken, når de onsdag skal i stemmeboksen. 18-årige Freja Gade Haskór fra Vejen er en af førstegangsvælgerne, som har haft svært ved, hvor hun skulle sætte sit kryds den 5. juni. - Når jeg har læst om de forskellige politikere på nettet, så har skandaler og personsager fyldt rigtigt meget. Derfor var det en kandidattest, som afgjorde, hvem jeg var mest enig med, fortæller hun.

Mads van Norde fra Vejen er førstegangsvælger. Han oplever, at der bliver talt meget om klima og indvandrere, og at andre emner bliver glemt. Han oplever tonen i debatten som hård, men det generer ham ikke, så længe politikerne ikke bliver personlige overfor hinanden. Privatfoto.

Som en kamp-arena Valgforskeren beskriver hvordan valgdebatter ofte tager sig ud som en kamparena, og at det overfor unge vælgere kan signalere et fjendskab, som er mere alvorligt, end det er. - Hvis man ikke forstår, hvad det faktisk drejer sig om, så kan en debat godt ligne to kamphaner, der er sat i en manege, og det kan godt virke skræmmende på mange, siger valgforsker Klaus Levinsen, der blandt andet har forsket i førstegangsvælgere. - Særligt, hvis man er i en situation, hvor man har brug for at finde ud af, hvad er det, der er emnet, og hvad er det, der er indholdet, uddyber han. - Jeg får ikke mere information ud af, at partiledere står og kører på en anden partileder personligt, som jeg så det i den første partileder-debat, hvor flere langede ud efter Rasmus Paludan uden at tale ret meget om deres egen politik, fortæller Kirstine Noes fra Kolding, som er frustreret over, hvor meget tid, der bliver brugt på, at politikere kommenterer andre partiers retorik. Men Kirstine Noes mener også, at retorikken spiller en vigtig rolle. - Når jeg ser en debat og tonen bliver hård, så kan jeg godt tage mig selv i at sidde og holde med en politiker, som jeg ikke er enig med, bare fordi vedkommende opfører sig pænest, indrømmer den 18-årige førstegangsvælger. - Her spiller vores medier en rolle. For eksempel på tv bliver debatter typisk sat op, så det virker som en form for battle mellem to parter, kommenterer Klaus Levinsen, som sagtens kan forstå, hvorfor unge vælgere påvirkes af tonen i debatten. - Når jeg ikke selv har set en partilederdebat og kun læser om den dagen efter, så er det mudderkast, som fylder det meste. Det hjælper mig ikke med at sætte mit kryds, siger Kirstine Noes. Det kan valgforskeren sagtens forstå, han er enig i, at stemning i debatterne kan blive intens. - Det bliver en kamp om, hvem der kan sige mest og på kortest tid. Og hvem som kan få de mest slagkraftige punchlines. Hele scenen omkring det bliver en form for kamp-arena, siger Klaus Levinsen. - Det er jeg overbevist om, kan virke frastødende på mange unge og førstegangsvælgere, som ikke er helt familiære med den her politiske kultur, siger han.

Shoaib Shewa er den ældste førstegangsvælger, som JydskeVestkysten har talt med. Shoaib Shewa er 24 år og kommer oprindeligt fra Kabul i Afghanistan. Han fik dansk statsborgerskab kort efter sidste folketingsvalg, og derfor glæder han sig nu til at kunne sætte sit kryds for første gang den 5. juni. Privatfoto.

Valget fylder på sociale medier Valgforsker Klaus Levinsen fremhæver, at det på sociale medier er de mest ekstreme toner, som bryder igennem til flest. Derfor kommer politikken også til at se meget uforsonlig ud på overfladen - Men når man går erfarne politikere på klingen, så bag det meget stridsomme ydre, er der en dagligdags politik, som er langt mere kompromisorienteret, forklarer han. - Bag det der ligner fjendskaber op til valget findes ofte venskaber, hvor der hersker en anden form for gensidig respekt, end den som kommer til syne under en valgkamp, uddyber han. Klaus Levinsen kan godt se, hvorfor flere af de unge, som JydskeVestkysten har talt med, med bruger ordet 'mudderkast,' og synes at politikerne ofte konkurrerer på ord, når de debatterer. - Jeg kan sagtens følge deres udsagn. Men det man skal huske på, det er konkurrence-element handler om at finde de bedst egnede. Politikere skal jo også evne, at gå ind i forhandlinger og kæmpe for et synspunkt. Derfor er den (debatformen, red.) også en måde at vise på, at man er en kompetent politiker. - Der hvor jeg synes, der bliver et problem, er hvor det forskyder opmærksomheden, så vi går fra substans til form. Det vil sige, at det bliver en konkurrence om, hvem der kan sige flest ting hurtigst og smartest, mere end spørgsmålet om substansen. Det kan førstegangsvælger Stine Hawkins på 18 år fra Vejen godt genkende. - Jeg synes, debatten mister sin substans. Der er ikke noget indhold, når det bliver til mudderkast, og det får hele debatten til at fremstå useriøs, forklarer hun. - Nu er jeg ikke enig med Stram Kurs, men hvis jeg var, så ville deres voldsomme retorik være nok til, at jeg ikke ville stemme på dem, understreger hun.

Freja Gade Haskór kommer fra Vejen. Hun var ind til for nyligt i tvivl om, hvor hun skulle sætte sit kryds. Hun oplever at debatter og nyheder er fyldt med personsager. Derfor endte hun med at tage en kandidattest. Privatfoto.

Faldende tillid har en sammenhæng. Valgforskeren peger på, at retorikken, manglende lytteevner og tonen har indflydelse på mere end førstegangsvælgere. Den faldende tillid til politikerne over de seneste år, kan nemlig være et resultat af den problematik, som førstegangsvælgerne ser. - Evnen til at lytte kommer heller ikke frem i de her tv-debatter, og det kan jeg godt se, at man af de unge godt kan føle sig frastødte af, fortæller Klaus Levinsen. Han mener, at man skal se debattens aggressive elementer fra to sider. - I debatten kan det aggressive element være attraktivt for nogle, men det kan også det samme element, som for nogle kan virke frastødende. Det kommer også an på, hvad det er for en type politiker, som man taler om. Om det er den klassiske statsmandspolitiker, som kan formulere sig i runde vendinger og tale til et bredt publikum, eller om det er den type politiker, der gerne vil provokere og gå i mod systemet, forklarer han. Men selvom forskeren mener, at der skal være plads til, at bølgerne går højt i debatten, så har han sine bekymringer. - Når tilliden så falder over flere år, får det forskere som mig til at spærre øjnene op, fordi det ser usædvanligt ud. En af forklaringerne kan være den her tone, som er i politikken og som kan virke frastødende specielt på mange af de unge vælgere.

Tonen mindsker tilliden Shoaib Shewa er 24 år, bor i Kolding og er førstegangsvælger. Han kommer oprindeligt fra Afghanistan, og fik dansk statsborgerskab få måneder efter sidste folketingsvalg i 2015. Han føler, at tonen i debatten kan skabe en decideret mistillid til politikerne. - Man skal have tillid til politikerne, men det er svært, når de taler sådan til hinanden. De skal forestille at være folk, der repræsenterer landet, men det kan de jo ikke, når de opfører sig sådan, siger han. Han fortæller, at retorikken kan have en direkte betydning for, hvem han stemmer på. For hvis man ikke kan argumentere sagligt, så kan det koste en stemme. - Det kan jo godt medvirke til at man ændrer syn på vedkommende, også selvom man måske egentlig var enig i vedkommendes politik, konstaterer han. 19-årige Mads van Norde fra Vejen er også førstegangsvælger. Han har ikke noget i mod, at tonen bliver hård i debatten, men mener alligevel, der skal være en grænse. - De må gerne sige tingene skarpt og ligeud, så man ved, hvor de står. Men det skal selvfølgelig gøres ordentligt, og det gør det ikke altid, siger han, og hentyder til enkelte episoder med Rasmus Paludan, som er partileder for Stram Kurs. - I forhold til Stram Kurs, så mister jeg al respekt for partiet, når de er så aggressive i deres måde at komme ud med deres budskab på, uddyber Mads van Norde, der læser til social- og sundhedsassistent. - Jeg synes selv, det er fuldstændigt uanstændigt at svine andre til på tv. Jeg ender med at fokusere på dem, som har fokus på deres egen politik og bevarer deres integritet bedst, uanset hvad de andre siger, forklarer 18-årige Freja Gade Haskór fra Vejen.

Emner hægtes af Det er ikke alt, hvad der bliver talt om i debatten, som interesserer de unge. De unge som JydskeVestkysten har talt med føler allesammen, at de har hørt rigeligt snak om klima og flygtningepolitik, og at andre emner bliver glemt. - Politikerne opererer ved hjælp af deres egne valg- og mediestrategier, og der er de hurtige til at afkode, hvor de politiske dagsordner er, hvor de kan kapre flest vælgere. I den kamp kan der sagtens være andre emner, som bliver hægtet af, forklarer valgforsker Klaus Levinsen. En af de vælgere, som føler sig hægtet af, fordi visse emner sættes i baggrunden til fordel for andre er Kirstine Noes fra Kolding. - Udlændinge og klima er så meget i fokus, at det overtager styringen. Det bliver for meget, og jeg kan ikke forholde mig personligt til det. Det påvirker mig ikke personligt, lige som uddannelsesområdet eksempelvis gør, fortæller Kirstine Noes, der starter på den 4-årige handelsskoleuddannelse efter sommerferien.

Sociale medier er ikke en fordel Flertallet af de unge, som JydskeVestkysten har talt med fremhæver sociale medier, som stedet, hvor de stifter bekendtskab med de forskellige partier. Forskeren Klaus Levinsen mener ikke, at sociale medier som Facebook, er en fordel for vælgerne, når de skal beslutte, hvor krydset skal sættes. - Baseret ud fra data vil forskellige grupper få forskellige postings fra forskellige partier. Politikerne kender til forskellige brugerprofiler, og kan via Facebook-algoritmer sikre sig, at de når en bestemt gruppe Facebook-brugere. Derfor får man som Facebook-bruger ikke lige så bred en informationsdækning, som man gør, når man tager en kandidattest eksempelvis, forklarer forskeren. Han understreger, at man som vælger ikke udelukkende bør basere sit valg efter, hvad man læser og ser på sociale medier, fordi man derfor vil gå glip af meget information. - Det kan godt bekymre mig lidt, at de sociale medier bliver brugt så meget i valgkampen. For brugerne vil blive mest eksponeret for det, der passer bedst til deres egne profiler, og derfor vil det giver en osteklokke-effekt, siger han og fortsætter; - Det svarer til, at man lukker sig inde i et rum med folk, der udelukkende ligner en selv. 24-årige Shoaib Shewa er en af de vælgere, som bruger Facebook meget. Han fortæller, at han den enkelte politiker virker tættere på modtageren, og at han derfor har lettere ved at få overblik over mærkesagerne og værdierne hos den enkelte politiker. - Jeg føler mig mere i øjenhøjde med dem, og jeg har lettere ved at få overblik over, hvad det er, de vil, forklarer han.