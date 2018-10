Flyselskab konkurs: Bravo Tours har arbejdet på højtryk for at finde 600 flysæder

Konkurs: Hos Bravo Tours betyder konkursen i Primera Air travlhed.

- Siden vi fik kendskab til krakket, har vi arbejdet på højtryk for at finde flysæder til de godt 600 passagerer der skal rejse fra Billund tirsdag. Og det er er her lykkedes os at lave en aftale med det græske flyselskab Orange To Fly, siger Peder Hornshøj, administrerende direktør i Bravo Tours.

Han er også overbevist om, at det vil lykkedes at skaffe flysæder fremover.

- Vi skal have mellem 500 og 600 af sted i de kommende dage. Her har vi lavet aftaler med blandt andet Travel Service, der er et tjekkisk flyselskab med base i Prag, og Jet Time og Danish Air Transport, DAT, siger Peder Hornshøj, der ikke forventer, at der kommer passagerer i klemme i forbindelse med konkursen i Primera.

Bravo Tours var storkunde hos det islandske flyselskab Primera.

- Vi har også masser af gæster der skal hjem fra forskellige feriedestinationerne; det arbejder vi også på højtryk på at finde løsninger på, siger Peder Hornshøj.