Flyselskab advarer mod fupmails: Du får ikke flyrejse for to personer til 80 kroner

Flyselskabet har flere gange været offer for sager, hvor der udsendes falske mails, der ser ud til at komme fra flyselskabet. Norwegian advarer mod at trykke på links i de falske mails. Foto: Johan Nilsson/Ritzau Scanpix

Norwegian advarer mod fupmail, der lover rejser for to personer til 80 kroner. Det er langtfra første gang, at selskabet bliver brugt som afsender af falske mails.

Fup: Det er vores 25-års fødselsdag, og du kan derfor få flyrejser for to personer til en nedsat pris på 80 kroner. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Og det er det også. Flyselskabet Norwegian bliver endnu en gang brugt som afsender på falske fupmails, hvor danskere forsøges narret med et godt tilbud. Afsenderen ser i første omgang ud til at være det norske flyselskab, og mailen starter med det glade budskab om, at: "Det er vores 25-års jubilæum, og vi vil gerne fejre denne vigtige og spændende begivenhed sammen med dig." Det efterfølges så af et tilbud om to flyrejser til 80 kroner. Hvis altså modtageren lige trykker på et link til en noget mistænksom hjemmeside.

Desværre sker det fra tid til anden, at vores varemærke bliver misbrugt på denne måde. Astrid Mannion-Gibson, kommunikationsrådgiver Norwegian.

Foto: Mathias Overgaard Sådan ser den seneste fupmail, der udgiver sig for at være fra flyselskabet Norwegian, ud. Læg især mærke til emailadressen, som afslører, at der ikke er tale om en mail fra flyselskabet.

Klik ikke Men man må ikke klikke på linket, advarer Norwegian, der over for JydskeVestkysten bekræfter, at der er tale om en fupmail. Ser man nærmere på selve mailadressen, bør de første alarmklokker da også ringe. Selvom mailen i første omgang ser ud til at være afsendt fra Norwegian, afslører en kryptisk mailadresse, hvor flyselskabets navn slet ikke indgår, at Norwegian ikke er afsender af mailen. Norwegian har flere gange tidligere været brugt som afsender på fupmails, og så sent som i december 2018 florerede en næsten identisk mail rundt i flere danskeres mailindbakke. Norwegian ved ikke, hvor mange der i øjeblikket modtager den falske mail. - Desværre sker det fra tid til anden, at vores varemærke bliver misbrugt på denne måde. Jeg kender ikke til flere detaljer om denne specifikke spam-mail. Det eneste råd, vi kan give, er, at man skal være meget forsigtig med at åbne sådanne e-mails og ikke klikke på links, skriver Norwegians kommunikationsrådgiver Astrid Mannion-Gibson i en mail til JydskeVestkysten. Norwegian har tidligere meldt ud, at selskabet annoncerer alle sine kampagner på dets hjemmeside og via selskabets officielle nyhedsbrev.