Flere yngre læger skal uddanne sig i Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland får fremover mulighed for at fastholde læger under speciallægeuddannelse i længere tid. Lægefaglig direktør mener, at det vil øge det sønderjyske sygehus' rekrutteringsmuligheder. Arkivfoto: Timo Battefeld

Der mangler yngre læger under uddannelse inden for blandt andet psykiatri og almen medicin i Sønderjylland. Sundhedsministeren giver nu Sygehus Sønderjylland lov til at tilbyde en række hoveduddannelsesforløb, så lægerne kan blive i Sønderjylland under hele uddannelsen.

Sundhed: Vished om, at de kan blive boende i Sønderjylland og tage hele speciallægeuddannelsen, skal tiltrække og fastholde flere af de yngre læger, som Sygehus Sønderjylland længes efter inden for en række specialer. De seneste to år har Region Syddanmark haft svært ved at rekruttere unge læger inden for blandt andet almen medicin og psykiatri. Derfor fik regionen først lov til at afprøve et sammenhængende uddannelsesforløb inden for almen medicin og lungemedicin. Nu giver sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) lov til, at regionen slår yderligere otte hoveduddannelsesforløb op årligt i en treårig periode. Et sammenhængende uddannelsesforløb betyder, at den yngre læge kan tage hele sin speciallægeuddannelse samme sted og ikke skal forbi flere sygehuse langt fra hinanden. - Det giver god mening, at Region Syddanmark forsøger at skabe nogle attraktive forløb, som tager højde for, at de unge læger har brug for at kunne planlægge lidt ud i fremtiden. Mange er i en situation, hvor de får børn og skal finde et sted, hvor familien kan slå sig ned. Her kan de sammenhængende forløb forhåbentlig være med til at skabe den tryghed, der skal til, for at man vil etablere sig i det syd- og sønderjyske. På sigt skal det gerne være med til at afhjælpe den lægemangel, som vi ser i regionen, siger sundhedsministeren.

Sagen kort Når man har fuldført medicinstudiet og den såkaldte klinisk basisuddannelse (KBU), kan man vælge et af de 39 medicinske specialer, som Sundhedsstyrelsen har godkendt.De består af en praktisk og teoretisk videreuddannelse inden for eksempelvis psykiatri, kirurgi og almen medicin. Denne videreuddannelse har, afhængigt af speciale, en varighed på 5-6 år.

Anbefalinger Det sammenhængende forløb er i tråd med anbefalingen fra Lægedækningsudvalget, der har tiltaget som et af flere forslag til, hvordan man kan sikre bedre lægedækning. I et treårigt forløb kan der alt i alt opslås otte hoveduddannelsesforløb årligt, der så vidt muligt er placeret på Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Aabenraa. Der er i forvejen mulighed for at opslå et sammenhængende uddannelsesforløb i almen medicin på Als. For nylig blev der givet tilladelse til, at regionen kan oprette et uddannelsesforløb med fire år på Sygehus Sønderjylland og to år på Odense Universitetshospital.