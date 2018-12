Flere vil være danske syd for grænsen

Siden juli har omkring 225 dansksindede sydslesvigere på Danmarks Generalkonsulat i Flensborg fået udleveret skemaer og informationsmateriale til at ansøge om dansk statsborgerskab.

Omkring 100 af dem har indgivet en ansøgning om dansk statsborgerskab på generalkonsulatet.

Det oplyser generalkonsul Kim Andersen til DR Syd.

Det er muligt for dansksindede sydslesvigere at få dansk pas, hvis de opfylder mindst to af fire krav, som alle handler om en form for tilknytning til Danmark.

- Bevæggrundene for at søge er vidt forskellige. Det er ældre mennesker, som synes, at der er nogle ting, de gerne lige vil have helt på plads. Der er også nogle, der synes, at der mangler noget i deres liv. De føler, at det kan rettes op med den her mulighed, siger Kim Andersen til DR Syd.

- Der er også dem, der har boet i udlandet i en del år, men som er danske og føler sig danske. Måske har de nogle børn, der har fået tysk statsborgerskab, men som nu også gerne vil have et dansk, så de får dobbelt statsborgerskab, forklarer Kim Andersen.