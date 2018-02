Flere udenlandske pengemænd investerer i syd- og sønderjysk landbrug

- Hvis du som erhvervskunde har overskud på din likviditet, skal du i dag betale penge for at have dem stående i banken. Derfor investerer folk i stedet penge i landbrugsjord, fordi det kan give et afkast, siger indehaver af Nybolig Landbrug i Tønder, Bjarne Jacewicz.

Da handlerne med udlændinge ikke registreres særskilt, tør mæglerne kun anslå, hvor mange af handlerne, der indgås med udenlandske investorer. De fortæller, at omkring hver tiende afsluttede handel er med en udenlandsk investor, og at de udenlandske investorer først og fremmest betragter landbrugsjord som en investering på lige fod med eksempelvis aktier.

Overvejende landbrugsjord

Siden 2015 har det været muligt for udenlandske investorer at spekulere i dansk landbrugsjord, da landbrugsloven blev fuldt liberaliseret. Det betød, at det blev muligt for både danske kapitalfonde, andre selskabsformer end aktie- og anpartsselskaber og udenlandske investorer at erhverve sig dansk landbrug. Siden er det blevet mere populært at investere i landbrug, hvor investorer fra hele verden ser en god investeringsmulighed.

- De fleste handler sker med folk fra Tyskland og Holland. Der er enkelte forespørgsler fra USA og Kina, men udviklingen er stadig i sin vorden, siger Bjarne Jacewicz.

Nybolig Landbrug Tønder, Agriteam Brørup og Landbogruppen vurderer, at de fleste investeringer sker i jord, mens færre investerer i landbrug med dyreproduktion. I begge tilfælde bortforpagter investorerne i de fleste tilfælde gården eller jorden.

- I 95 procent af tilfældene investerer de i jorden og får et fornuftigt afkast på at bortforpagte frem for at betale renter for at have pengene stående i banken, siger direktør i Landbogruppen Bent Holm.