Flere tog mellem Esbjerg og Kolding aflyses

Tog: Banedanmark konstaterede i onsdags en mulig fejl på kørestrømsanlægget på strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov. Og det er endnu ikke lykkedes at udbedre fejlen.

- Vores foreløbige undersøgelser viser, at der kan være en mulig fejl på tovhjulene på selve kørestrømsophænget, der holder køreledningerne i spænd. Indtil vi har fået mere viden om den mulige fejl fra vores leverandør Siemens/Aarsleff, har vi valgt kun at køre med dieseltog på strækningen mellem Esbjerg og Kolding. Foreløbig fra i morgen og resten af ugen. I løbet af næste uge vil vi komme med en prognose for, hvornår togtrafikken kan genoptages normalt på strækningen, siger Morten Buur, områdechef i Banedanmark.

- Jeg har fuld forståelse for, at det er til gene for passagererne, at der ikke kører det normale antal tog, og vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt, siger Morten Buur.

De kommende hverdage kører regionaltogene på strækningen mellem Esbjerg og Fredericia/Aarhus. Der vil desuden være to Intercity-afgange fra Esbjerg mod København tidlig morgen og to afgange fra København mod Esbjerg om eftermiddagen.

De øvrige Intercity-afgange til og fra Esbjerg er aflyst.