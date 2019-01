Flere syd- og sønderjyske gourmetrestauranter er med i Dining Week: Spis tre retter for 215 kroner

For 215 kroner plus billetgebyr får man en treretters menu. I år kan man for eksempel smage confit af laks med granatæblemarineret pastinak på Refborg Hotel i Billund eller spise sig mæt i braiseret nakkekam på Hjerting Badehotel i Esbjerg. Køber man billet til Nymindegab Kro kan man slutte aftenen af med karamelliseret lakridsparfait med fondant, engelsk lakrids og dehydreret citron.

Dining Week: Inden længe får syd- og sønderjyderne rig mulighed for at hoppe i det fine tøj og spise gourmetmad til billige penge, når restaurantfestivalen Dining Week igen gør store restaurantoplevelser til allemandseje en uge i februar.

Det er nødvendigt at købe en billet til restaurantfestivalen på forhånd. Det gøres via det link: www.diningweek.dk/restaurants , hvor man kan vælge, hvilken restaurant man vil besøge og hvornår.Dining Week afholdes altid i uge syv. I år er det fra den 10. til 17. februar.En billet koster 215 kr. + 26 kr. i billetgebyr. For den pris får man en tre-retters menu inklusiv en flaske San Pellegrino-mineralvand. Det er også muligt at tilkøbe en vinmenu.

Særlig værdi i Syd- og Sønderjylland

Foruden ekstra travlhed og omsætning kan det også have en særligt stor værdi for restauranter i blandt andet Syd- og Sønderjylland at være med i festivalen, fortæller Nusha Riis Hassani, der er marketingansvarlig på Dining Week.

- For restauranterne betyder det også, at de bliver en del af at større koncept og bliver markedsført til en masse nye mennesker. Og for dem i jeres landsdel (Syd- og Sønderjylland, red.) betyder det, at de også kommer på det store landkort. De får mulighed for at vise, hvad de kan, så gæsterne forhåbentligt har lyst til at komme tilbage, siger hun.

Men festivalen er ikke kun til for restauranternes skyld. Ideen bag er også, at helt almindelige danskere skal have mulighed for at få store madoplevelser - og gerne i en form for fællesskab.

- Vi vil samtidig gerne skabe den her festivalstemning for folk. At det bliver noget særligt, når folk ved, at rundt om i landet sidder en masse andre også og får en fed oplevelse, siger Nusha Riis Hassani.