Flere syd- og sønderjyder må vente mere end 20 minutter på ambulancen

Der er stor forskel på, hvor længe syd- og sønderjyderne skal vente på ambulancen, når de ringer 112. I byerne er den gennemsnitlige ventetid flere steder omkring fem minutter, mens folk i yderområder i flere tilfælde må vente mere end 20 minutter, før ambulancen kommer.

Ventetid: Når syd- og sønderjyderne ringer efter en ambulance, er der stor forskel på, hvor lang tid de må vente på at få hjælp. Det viser en oversigt over ambulanceresponstiderne i Region Syddanmark for andet halvår af 2017. Responstider er den tid, der går fra en ambulance sendes afsted af vagtcentralen til den er fremme ved patienten, og mens borgere i eksempelvis Esbjerg Ø i gennemsnit kun skal vente under 5 minutter på ambulancen, må folk i Blåvand vente næsten 19 minutter på hjælp fra ambulancen. Den forskel er for stor, men også naturlig, mener Mads Skau (V), der er formand for det præhospitale udvalg, der har ansvaret for ambulancedækningen i Region Syddanmark. - Der vil altid være forskel. Især når du ser tallene på postnummerniveau. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi fik kigget på det og ændret det med den analyse, der er på vej, siger Mads Skau med henvisning til, at præhospitalsudvalget igangsætter en analyse, der skal kulegrave ambulancedækningen i regionen. Han mener dog, det ikke er uretfærdigt, at borgere i yderområder må vente længere tid på ambulancen. - Der bor færre mennesker på landet, og derfor er der færre ambulancer og sygehuse, og husene er også billigere. Og det er der en årsag til, siger Mads Skau.

De fem steder med længst ventetid Blåvand - 18 minutter og 48 sekunder*Vejers Strand - 17 minutter og 18 sekunder*



Nordborg - 15 minutter og 18 sekunder



Christiansfeld - 14 minutter og 42 sekunder



Henne - 14 minutter og 42 sekunder



* responstiden i Blåvand og Vejers Strand forventes nedbragt næste gang, tallene gøres op, idet regionen den 1. marts placerede en ambulance i Oksbøl.

Ikke rimeligt En af de mest kritiske røster af ambulancedækningen i Region Syddanmark er SF's medlem af det præhospitale udvalg, Ida Damborg. Hun håber ligesom Mads Skau, at analysen kan forbedre forholdene for borgere i yderområder, men mener ikke, det er forventeligt, at man må vente længere på ambulancer uden for byerne. - Det er urimeligt. Sidst jeg tjekkede, betalte man samme skat i yderområderne som i byerne, og derfor kan man også forvente samme service. Men er det ikke meget naturligt, at man må vente længere tid på ambulancen i tyndt befolkede områder? - Det kan godt være, du synes, det er meget naturligt. Men det er ikke en ordentlig præmis. Det kan godt ske, at man kan vente to minutter længere, før der kommer en ambulance i yderområder, men man skal ikke vente 15 minutter på hjælp. Det er ikke rimeligt, siger hun.