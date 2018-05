Flere stenkast i Nordtyskland

Tysk politi fortæller nu, at der har været flere tilfælde af stenkast mod Motorvej A7 lige syd for den dansk-tyske grænse. Oplysningen kommer, efter en 58-årig dansk kvinde tirsdag aften blev hårdt kvæstet af en 40 centimeter lang sten, der ramte hendes bil fra en bro over motorvejen ved Ellund få hundrede meter syd for grænsen.

En talsmand for politiet fortæller til shz.de, at stenkastene begyndte i februar. Desuden påkørte en lastbil i juli 2017 en sten, der hang i et reb under en bro ved Alt Duvenstedt i det centrale Slesvig-Holsten. Myndighederne oplyser ikke det samlede antal stenkast.

Om der er en sammenhæng mellem stenkastene ved politiet ikke. Til gengæld formoder politiet, at det var samme gerningsmand, der to gange var på spil tirsdag. En halv time inden den 58-åriges bil blev ramt, blev der kastet sten fra en bro nogle kilometer mod syd. Her kom ingen dog til skade.

Den 58-årige danske kvinde er uden for livsfare.