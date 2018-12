Flere skilsmissebørn føler sig presset af julen

Børns Vilkår fortæller, at det er et velkendt fænomen, at skilsmissebørn er stressede, pressede og frustrerede op til jul.

Hun understreger, at der er mange familier, hvor forældrene sagtens kan blive enige, men at der findes en gruppe skilsmissebørn, som slet ikke glæder sig til jul.

- Vi oplever, at de får ondt i maven over, at de for eksempel hører de andre børn i klassen tale om, hvad de skal lave, i mens de oplever, at forældre ikke kan blive enige indbyrdes om, hvor barnet skal holde jul. Nogle gange kan vi høre på dem, at de oplever så meget ballade, at de ønsker, de slet ikke skulle holde jul, forklarer seniorkonsulenten, som også har skrevet bøger om netop skilsmissebørn.

Hun fortæller, at Børnetelefonen, som er en hotline for børn, der mangler nogen at snakke med om problemer, op til jul får opkald fra skilsmissebørn med ondt i maven. De fleste fordi forældrene ikke kan finde ud af, hvordan julen skal holdes.

Forældres behov overskygger

Hos Børns Vilkår oplever man en tendens blandt børnene. De forsøger at agere fredsmæglere mellem forældrene. Mæglere for julefred. De føler skyld over, at de igen er årsag til forældrenes skænderier, udelukkende fordi julen står for døren, og de stridende parter igen skal forsøge at blive enige om det praktiske.

Bente Boserup fortæller, at julen presser og stresser børnene, som efter juleferien kommer tilbage i skole og er helt udmattede.

- Vi ser nogle gange, at det er forældrenes behov, som overskygger børnenes i julen. Det betyder, at børnene får et meget stramt program i julen, og så de hverken får muligheden for at slappe af eller bare nyde samværet med familien, siger seniorkonsulenten.