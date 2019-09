Flere prominente navne får sæde i Als-Fyn komité

Forhenværende minister og europa-parlamentariker Bendt Bendtsen (K) fra Fyn er en af flere kendte personligheder, der går ind i kampen for en bro mellem Als og Fyn. Arkivfoto: Sugi Thiru

To tidligere ministre, Dansk Industri og forbundsformand i Dansk Metal er blandt de nye navne i komitéen bag Als-Fyn broen. Oprustningen sender et stærkt signal, mener Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen, der også er formand for styregruppen bag broen.

Sag: En række prominente navne bliver en del af komitéen bag Als-Fyn broen. Blandt andre et par fremtrædende politikere fra begge sider af Lillebælt i form af forhenværende europa-parlamentariker, tidligere vicestatsminister og konservativ leder Bendt Bendtsen samt tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der er valgt i Sønderborg-kredsen. Komitéen blev etableret i 2017 og har indtil nu haft 26 medlemmer, der fungerer som en slags ambassadører for broen, som vurderes at ville koste omkring 20 milliarder kroner. En af udfordringerne er, at brugerne langt fra alene kan betale broen, som derfor er afhængig af kapital fra staten eller private aktører. Blandt de nye medlemmer er også Michael Svane, direktør for Dansk Industri Transport, og Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal. Førstnævnte har ved flere lejligheder talt varmt for at få gennemført en forundersøgelse af broen. Den vil koste cirka 20 millioner kroner og har umiddelbart opbakning i det nye folketing. Her sidder også to andre nye komitémedlemmer, Rasmus Helveg Petersen (RV) og de konservatives transportordfører, Niels Flemming Hansen. De er valgt i henholdsvis Fyns og Sydjyllands Storkreds. Derudover bliver Jesper Arkil, formand for Dansk Infrastruktur og direktør i entreprenørkoncernen Arkil fra Haderslev også medlem.

Bag om broen Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder om at få vedtaget en fast forbindelse mellem Fynshav og Bøjden.

Prisen for en bro inklusiv 50 kilometer motorvej på land vil være over 20 milliarder kroner. Broen vil blive cirka 11 kilometer lang fra kyst til kyst.

Den er skønnet til at få mellem 15.400 - 28.900 køretøjer i døgnet.

Med en bro vil man kunne spare 50 minutters rejsetid fra Sønderborg til Odense.

Der tegner sig umiddelbart et politisk flertal på Christiansborg for at få foretaget en forundersøgelse af projektet.

Komitéen bag Als-Fyn broen blev etableret i 2017 og består blandt andre af repræsentanter fra uddannelsessektoren, erhvervslivet og politikere.

Gavn Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand i Danfoss og formand for styregruppen bag Als-Fyn broen, glæder sig over de nye medlemmer. - Denne oprustning af vores komité viser klart og tydeligt, at Als-Fyn broen nu er en del af infrastrukturprojekternes Superliga. En fast forbindelse vil dokumenterbart være en god samfundsinvestering både lokalt og nationalt, og projektet nyder stor opbakning fra erhvervsliv og Christiansborg. Derfor forventer vi også, at en forundersøgelse bliver udkommet af de infrastrukturforhandlinger, som snart skal til at begynde, siger Jørgen Mads Clausen i en pressemeddelelse. Bendt Bendtsen påpeger, at en bro vil knytte Fyn og Sønderjylland tæt til hinanden til gavn for virksomheder og erhvervsliv. - Synergieffekterne fra innovationscentrene i Nordborg, Sønderborg og Odense vil uden tvivl blive en game changer for det lokale erhvervsliv.

Positiv betydning Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, forklarer, at industrien er afhængig af en god infrastruktur i hele landet. - Vi vil arbejde for ethvert projekt, der kan have en positiv betydning for industrien og dens ansatte, siger han. Også Esben Hallundbæk Østergaard, grundlægger af Universal Robots i Odense, er ny næstformand i komitéen. - Robotindustrien er en boomende branche, og klyngen i Odense er én af verdens førende. Hvis vi i Danmark skal udbygge denne globale førerposition og gøre robotindustrien til et nyt dansk eksporteventyr, så er det helt afgørende, at klyngen kan vokse og udvikle sig. Netop her er Als-Fyn broen enormt spændende, fordi den vil forbinde robotklyngen med de store industrivirksomheder i Sønderjylland. Det vil åbne døren for helt nye samarbejder og alliancer, og i mine øjne er det netop den slags synergier, som Danmark har brug for i fremtiden. Transportminister Benny Engelbrecht (S) træder samtidig ud af komitéen på grund af sin nye stilling.