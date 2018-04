Flere patienter har klaget over uroplaget sygehus

Fra 2014-2016 har Sygehus Sønderjylland i gennemsnit haft 82 klager til Styrelsen for Patientsikkerhed, mens Sydvestjysk Sygehus har haft 48 sager i snit. Styrelsen behandler klager over faglige brist. Sager, der har givet anledning til kritik fra styrelsen, er dog på nogenlunde samme niveau. I gennemsnit har Sygehus Sønderjylland fået kritik i 16 sager årligt, mens tallet for Sydvestjysk Sygehus er 17.

Det er et fald fra 124 i 2016, men stadig markant over Sydvestjysk Sygehus, der sidste år fik blot 43 serviceklager. Fra 2015-17 har Sydvestjysk Sygehus fået i alt 107 serviceklager, altså samme antal som Sygehus Sønderjylland alene havde sidste år.

Mange patientkontakter

I 2017 havde Sydvestjysk Sygehus i alt 72 sager ved Styrelsen for Patientsikkerhed og Disciplinærnævnet, mens tallet for det sønderjyske sygehus var 92.

Sygehus Sønderjyllands administrerende direktør, Peter Fosgrau, mener, at der kan være forskelle i opgørelsesmetoderne bag tallene.

Han hæfter sig ved, at trods den noget større andel af klager på det sønderjyske sygehus i forhold til Sydvestjysk Sygehus, så ligger antallet af sager, hvor patienten fik medhold, på samme niveau.

- Men vi gør alt for at undgå klager. De er jo udtryk for, at patienter eller pårørende har haft oplevelsen af, at noget ikke var i orden, og derfor tager vi klager meget alvorligt, siger Peter Fosgrau, som tilføjer, at der uanset forskelle mellem landsdelens sygehuse er tale om meget få klager ud af de cirka 400.000 patientkontakter om året.

Sygehusdirektøren har ikke umiddelbart et bud på, om den større andel af klager i forhold til Sydvestjysk Sygehus hænger sammen med trivselsproblemerne på det sønderjyske sygehus.

- Det er svært at have et begavet bud på. Det er nærliggende at tro, at der er en årsagssammenhæng, men det er ikke sikkert.