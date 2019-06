Da København i 2011 blev ramt af et skybrud af historiske dimensioner, som oversvømmede viadukter, gangtunneler, veje og et utal af kældre i private hjem, kostede det samlet næsten fem milliarder kroner at reparere skaderne. To år senere - i 2013 - blev det besluttet, at kommunerne kunne finansiere klimaprojekter som regnbassiner og vandtrapper over taksterne for afledning af spildevand. Det var under forudsætning af, at de disse løsninger var billigere end traditionelle løsninger under jorden som større kloakker.

Oversvømmelse: Kommuner landet over har ikke længere råd til at etablere kreative værn mod oversvømmelser, selvom risikoen for kraftige regnskyld og høje vandstande ifølge forskere kun bliver større.

Stort problem

Men i 2016 blev reglerne ændret, så kommunerne nu selv skal stå for 25 procent af udgifterne. Ifølge KL har det betydet en kraftig opbremsning i kommunernes klimasikringsindsatser.

- Borgmestre over hele landet meddeler, at det er et stort problem. Kommunerne har ikke længere mulighed for at lave de her klimamæssige løsninger, siger Jacob Bjerregaard (S), der er formand for teknik- og miljøudvalget i KL.

Han henviser til en evaluering fra Miljøstyrelsen fra april 2017, som viser, at der var godt gang i den kommunale klimatilpasning fra 2013 til 2016, mens udviklingen siden er gået i stå. Danva lavede for et lille års tid siden en undersøgelse blandt sine medlemmer. Den viser ifølge direktør Carl-Emil Larsen, at der er blevet ansøgt om midler til fem projekter siden 2016, hvor reglerne blev lavet om.

Jacob Bjerregaard peger på to problemstillinger. For det første har mange kommuner svært ved at finde 25 procent af finansieringen til værn mod eksempelvis oversvømmelser. Klimasikring er dyrt, og kan ifølge Jacob Bjerregaard koste store millionbeløb.

- Når kommunerne skal lægge et budget, konkurrerer den udgift med investeringer i børnehaver, skoler og cykelstier. Det betyder bare, at det kommer i anden række, siger han.