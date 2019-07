Flere myndigheder bruger millioner på advokater i vejstrid: Regning runder seks millioner

Svineproducenten Martin Lund Madsen spærrede i oktober Skovgårdsvej, efter i Højesteret at have fået medhold i, at ekspopriationen af hans jord var ugyldig. Han er meget utilfreds med, at myndigheder bruger store millionbeløb på advokathjælp i striden om den spærrede vej. Arkivfoto: Steen Rasmussen.