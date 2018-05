Flere konkurser i Syd- og Sønderjylland i 2018

Syd- og Sønderjylland har oplevet flere konkurser i 2018 end på samme tidspunkt sidste år. Det skriver Dansk Erhverv i en pressemeddelelse.

Dansk Erhverv bruger tal fra analysevirksomheden Experian, og tallene viser, at der i Syd- og Sønderjylland har været 40 konkurser i år. I 2017 var tallet helt nede på 16 konkurser på samme tidspunkt af året.

- Her er det dog værd at nævne, at de 16 konkurser i april 2017 var ekstraordinært lavt for Sydjylland - og selvom de 40 konkurser i det sydjyske i sidste måned er til den høje side, ser det for hele 2018 ikke faretruende ud mht. konkurser i Sydjylland, skriver Dansk Erhverv i pressemeddelelsen.