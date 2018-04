Flere kommuner ansætter rådgivere til at hjælpe med regler og paragraffer

- Vi er glade for hende. Hun er god til at give råd og vejlede borgeren, og samtidig rådgiver hun også vores ansatte i, hvordan de for eksempel kan kommunikere bedre, så det ikke kun er det tunge lovstof, der bliver skrevet i brevene, siger H.P. Geil, borgmester i Haderslev Kommune.

Borgerrådgiverne har ikke beføjelse til at ændre en afgørelse i en sag, men rådgiverne kan behandle henvendelser og klager om:- Kommunens sagsbehandling - Personalets optræden - Sagsbehandlingstid Borgerrådgiveren kan også: - Fungere som mægler mellem borger og kommunens medarbejder - Hjælpe med at finde vej i det kommunale system - Hjælpe med klagemuligheder - Hjælpe med at forstå breve fra kommunen Haderslev, Tønder, Esbjerg, Kolding og Sønderborg kommuner har hver deres borgerrådgiver.

JydskeVestkysten sætter i disse dage fokus på, hvordan borgere oplever mødet med det offentlige. I går kunne man læse, at hver sjette tvivler på, at kommunen yder den hjælp, man har ret til. Her skrev vi også om Jette og Knud Hansen fra Nybøl ved Sønderborg, der stiftede bekendtskab med det offentlige, da Knud faldt og blev delvis lammet. I morgen ser vi på dem, der sidder på den anden side af skrivebordet. Socialrådgiverne. De har nemlig nok at se til.

Ikke alle kommuner

Det er ikke alle kommuner, der vil have en borgerrådgiver. En af disse er Vejen Kommune.

- De medarbejdere, vi har i forvaltningen, skal også være rådgivere for borgerne. Vi ønsker ikke et led mellem vores medarbejdere og borgerne. Det kunne måske foranledige nogle medarbejdere til at tage mere let på opgaven med at være rådgivere overfor borgerne, siger borgmester Egon Fræhr (V), der mener, at borgerrådgiveren bliver et ekstra led, fordi vedkommende ingen beføjelser har.

- Vi sætter en ære i at være så tætte på vores borgere, som det overhovedet kan lade sig gøre, siger han.

Udover Vejen Kommune har Varde, Billund, Aabenraa og Fanø kommuner ikke borgerrådgivere.