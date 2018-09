Flere kandidater har takket nej til at efterfølge Carl Holst i Venstre

Der har været flere personer i spil til at efterfølge Carl Holst som Venstres folketingskandidat i Esbjerg Omegn. Flere har takket nej, og i øjeblikket er blot en eller to med i opløbet.

Folketingsvalg: Venstre mangler en folketingskandidat i kredsen Esbjerg Omegn. Carl Holst offentliggjorde i august, at han ikke genopstiller ved næste valg, og Venstre har endnu ikke fundet hans afløser.

I slutningen af august var der flere kandidater i spil til at efterfølge den tidligere forsvarsminister, men Venstres fungerende formand for kredsbestyrelsen i Esbjerg Omegn, Laurids Schack, fortæller nu, at nogle af disse har takket nej.

- Der er endnu ikke nogen, der har takket endeligt ja. Men jeg skal have snakket med et par stykker, og der kan godt være en. Så jeg håber, at der er en, der siger ja, siger Laurids Schack.