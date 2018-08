Flere kandidater er i spil som Carl Holst-afløser

Der kan endnu ikke sættes navne på de folk, der er i spil som Carl Holsts afløser som folketingskandidat for Venstre i Esbjerg Omegn. Formanden for kredsbestyrelsen forventer at holde opstillingsmøde i oktober.

Folketingsvalg: Venstre har endnu ikke en folketingskandidat på plads som afløser for Carl Holst i Esbjerg Omegn, men partiets arbejde skrider fremad. Seneste nyt er, at der nu er flere personer i spil til den plads, som Carl Holst efterlod, da han bekendtgjorde, at han ikke genopstiller til Folketinget. Den fungerende formand for Venstres kredsbestyrelse i Esbjerg Omegn, Laurids Schack, kan endnu ikke komme med navnene på de personer, der er i spil, ligesom han heller ikke ønsker at fortælle, hvor mange det drejer sig om. - Det er lidt en blandet landhandel - der er nogle fra lokalområdet, og andre som kommer lidt længere væk fra. Vi satser på, at vi skal have opstillingsmøde i oktober. Det er det tætteste, jeg kan komme på, siger han. Formanden fortæller, at der endnu kan nå at komme yderligere personer i spil til rollen. - Vi er også i den situation, at ingen har sagt endeligt ja endnu. Alt kan ske. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis har en kandidat, bare fordi vi har nogle navne i spil, siger Laurids Schack.