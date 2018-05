Flere fagforbund forudser rekord ved afstemning om nye overenskomster

- Ved at deltage i afstemningen viser medlemmerne vores arbejdsgivermodparter, at de løn- og arbejdsvilkår, som overenskomsten regulerer, har væsentlig betydning. En stor stemmedeltagelse giver de faglige organisationer legitimitet og gennemslagskraft, siger hun til Avisen.dk.

Hun oplever, at medlemmerne gerne vil vise respekt for fagbevægelsens topforhandlere, der sad i Forligsinstitutionen dag og nat og samlet tilbragte mere end 300 timer på at forhandle et resultat hjem fra de 750.000 ansatte i staten, kommuner og regioner.

- Vores medlemmer er vildt optaget af at få lov at stemme om den nye overenskomst, og jeg tror og håber på en rekordhøj stemmeprocent, siger afdelingsformand for HK Stat Sydjylland, Annette Godsvig Laursen, til Avisen.dk.

- Jeg tror afgjort på stemmerekord i forbindelse med OK18. Sidste gang stemte 64 procent af vores medlemmer, men denne gang tror jeg, at vi havner på cirka 70 procent, siger sektorformand for HK Kommunal, Bodil Otto, til Avisen.dk.

I HK Kommunal springer medlemmerne også til tasterne for at deltage i den digitale afstemning. Cirka hver anden kommunalt ansatte HK-medlem har allerede stemt, og alene i HK MidtVest har 55 procent sat deres kryds. Afstemningen slutter først 4. juni.

Stor betydning

Også i FOA og hos Dansk Socialrådgiverforening er meldingerne, at lønmodtagerne er hurtige til at stemme. De foreløbige tal i de to fagforbund tyder også på, at afstemningen om OK18 går mod rekord i stemmeprocent.

I FOA har hvert tredje af de stemmeberettigede medlemmer foreløbig stemt om OK18-resultatet. Ved seneste urafstemning om en overenskomst i 2015 var stemmeprocenten 50,4.

I Dansk Socialrådgiverforening var stemmeprocenten i 2015 helt nede på 42,3 procent. Allerede nu har 38 procent af socialrådgiverne stemt på deres iPad eller computer, og afstemningen for socialrådgiverne slutter først 1. juni.

Formand for HK Kommunal Bodil Otto betoner, at en høj stemmeprocent betyder utrolig meget for topforhandlerne ved forhandlingsbordet men også for lønmodtagerne på lang sigt, fordi det giver dem muskler til at hive bedre resultater hjem.

- Jo flere medlemmer, der stemmer, jo større pres kan vi lægge på arbejdsgiverne, siger hun til Avisen.dk.