Flere ældre til mindre hjemmehjælp: Så stor er nedgangen i din kommune

I Syd- og Sønderjylland er antallet af ældre over 80 år steget med 19 procent fra 2008-2017. Samtidig faldt antallet af hjemmehjælpstimer markant. Det skyldes ikke, at de ældre er blevet sundere, siger professor. De får bare mindre hjælp.

Selvom udviklingen har været nedadgående i flere år, ser den altså ikke ud til at have ramt bunden endnu.

Undersøgelsen viser et markant fald i hjemmehjælpstimer per borger over 80 år fra 2008 til 2017. I flere kommuner er det tæt på en halvering.

I de syd- og sønderjyske kommuner er antallet af hjemmehjælpstimer til personer over 80 år faldet med 12,5 procent fra 2008 til 2017. Samtidig er der blevet 19 procent flere ældre over 80 år. Det er medregnet Sønderborg Kommune, der som den eneste kommune har haft fremgang i antallet af hjemmehjælpstimer.

- I studiet kan vi se, at de, der faktisk får hjælp, får mindre hjælp. Og at flere slet ikke får hjælp. Halvdelen af de svage ældre stod i 2017 uden praktisk hjælp - overhovedet. I 2007 var det tal tættere på hver tredje, siger professor Tine Rostgaard, der står bag rapporten.

Det billede passer på den konklusion, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - i februar nåede til i den landsdækkende rapport "Hjælp til svage ældre". I rapporten er der lagt fokus på hjemmehjælpstimer til praktisk hjælp som for eksempel rengøring.

Ikke mere sunde

Værst ser det ud i Aabenraa Kommune. I forhold til 2008 blev der her visiteret 1447 færre hjemmehjælpstimer om ugen i 2017. Udregnet på antallet af borgere betyder det, at ældre over 80 år er gået fra i gennemsnit at få 1,86 times hjemmehjælp om ugen til i 2017 at få 1,13 times hjemmehjælp om ugen.

Ifølge Bjarne Ipsen, afdelingschef i visitation og rehabilitering i Aabenraa Kommune, er tallene ikke et udtryk for en nedgang i serviceniveauet. Han mener i stedet, at udviklingen er udtryk for, at der i dag arbejdes mere med rehabilitering, hvor ældre i højere grad lærer at klare sig selv.

- Med vores behandlingssystem er man i stand til at klare sig selv i længere tid. Det har en afsmittende virkning på antallet af ansøgere til hjemmehjælp. Når færre ansøger, er der flere timer til de resterende, forklarer han.

Det er dog ikke tilfældet ifølge professor Tine Rostgaard.

- Vores tal tager højde for udviklingen i, om de ældre er blevet mere raske og sunde. Så det ser ikke ud til, at rehabilitering kan være forklaringen. Eller at flere køber privat hjælp eller får hjælp af ægtefælle og familier. Det har vi taget højde for i undersøgelsen. De svage ældre står bare i højere grad uden hjælp. Og det peger på, at det er serviceniveauet, der er faldet, siger hun og påpeger, at rengøring i mange kommuner er skåret ned fra en gang om ugen til hver anden eller tredje uge.

Ifølge en undersøgelse lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er antallet af hjemmehjælpstimer på landsplan faldet med 25 procent fra 2008 til 2017. Her vurderer man, at der fra 2019 til 2025 vil komme 30 procent flere ældre på 80 år og derover.