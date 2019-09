Flensborg fester for grænsen i tre dage

Næste år udvider Flensborg sin havnefest for også at markere 100-året for grænsedragningen og den fredelige sameksistens mellem flertal og mindretal.

Den første udgave af Flensborg Ahøj i 2018 havde fokus på det dansk-tyske samarbejde i regionen og den fælles maritime historie. Med Flensborg Ahøj blev den traditionelle havnefest til fire dages maritim kulturfest. Det indebar alt fra teater, poetry slam, et historisk marked, to store scener og masser af både i havnen.

- Den 21. og 22. august bliver det en fest, der tager sit udgangspunkt i havnefesten Flensburg Ahøj, som afholdtes for første gang i 2018. Søndag den 23. august er forbeholdt en stor borgerfest med festceremoni i Deutsches Haus, som delstatsregeringen står for, oplyser Flensborgs turistchef, Gorm Casper.

FLENSBORG: Barnet har ikke fået et navn endnu, men det står fast, at Flensborg holder fest i tre dage, når 100-året for grænsedragningen og den fredelige sameksistens skal markeres.

Mindretal er med

I Sydslesvigsk Forening er man glad for at få så meget plads til at præsentere sig på.

- Flensburg Ahøj havde allerede sidste år fokus på det dansk-tyske samliv. De danske mindretalsorganisationer vil igen bidrage med aktiviteter og oplysninger om mindretallet, siger kommunikationschef for foreningen, Lars Erik Bethge.

Torsdag mødes et udvalg bag den kommende fest for første gang. Her skal der også findes et navn.