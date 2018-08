- Det vil øge den sociale og den geografiske ulighed. Og det er det modsatte, der er brug for. Man øger den økonomiske fremgang og købekraft de steder, hvor de rige bor, og udviklingen er mest gunstig. Til gengæld er der færre i Syd- og Sønderjylland, der efterlader så store arve, at de bliver berørt af det, siger Jesper Petersen, skatteordfører i Socialdemokratiet.

Konservative og Liberal Alliance har foreslået, at arveafgiften skal afskaffes eller sættes markant ned. Forslaget kommer, efter at arveafgiften for familieejede virksomheder er sat ned fra 15 til fem procent.Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har analyseret fordelingseffekten af arveafgiften, vil det samlet set udløse skattelettelser for tre milliarder kroner, hvis man helt afskaffer arveafgiften for formuer, der ikke er i familieejede virksomheder. Analysen viser også, at halvdelen af gevinsten fra en fjernelse af arveafgiften vil gå til hovedstadsområdet. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en rød økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk analyseinstitut.

Halvdelen af gevinsten ender i hovedstaden

Ifølge analysen vil en fjernelse af arveafgiften give danskerne tre milliarder kroner mere mellem hænderne. Det gavner dog primært hovedstadsområdet. Her vil næsten halvdelen af de tre milliarder kroner ende. I Region Syddanmark er gevinsten for arvinger kun på 441 millioner kroner.

- Vi har brug for et land, hvor forskellene bliver mindre, og vi har brug for at få bremset den udvikling. Analysen viser sort på hvidt, at det at fjerne eller sænke arveafgiften vil være en gevinst for dem, der arver store summer, og bor i områder hvor økonomien går bedst. Så det vil øge social ulighed og geografisk ulighed, og den udvikling skal vi have bremset, siger Jesper Petersen(S).

Anders Johansson, der blandt andet er skatte- og afgiftsordfører for Konservative, mener ikke, det er et problem, at én del af Danmark bedre kan mærke gevinsten end andre dele.

- Det har intet med geografi at gøre. Det er helt principielt, at vi vil fjerne arveafgiften. Vi synes ikke, det er rimeligt, at staten skal have en del, når et familiemedlem går bort, siger han.