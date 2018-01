Fjerde direktør på et år: Skandaleramt medicinalfirma kæmper for livet

Esbjerg: Lars Vind Nielsen har afløst Nina Margrethe Knudsen, der har afløst Jimmi Javed Christensen Malik, der har afløst ejeren Torben Hvingelby Pedersen i løbet af blot et år.

Sådan lyder direktør-historikken nu i det kriseramte medicinalfirma i Esbjerg, Europharma, der kæmper for livet efter for anden gang i løbet af et år har fået frataget sine medicinal-tilladelser af Lægemiddelstyrelsen.

Senest holdt den nyansatte direktør Nina Margrethe Egtved Knudsen blot i 21 dage, og siden 1. december har firmaet været styret uden topchef, selv om det har været et krav fra myndighedernes side, at Europharma blandt andet skal have en ny direktør i håbet om at få sine nødvendige tilladelser tilbage for at kunne fremstille og videresælge medicin til landets apoteker og sygehuse.

Da Europharma for et år siden fratog Esbjerg-firmaet sin tilladelse efter bevidst omgåelse af reglerne, blev den daværende direktør og ejer, Torben Hvingelby Pedersen, tvunget til at forlade posten som direktør, og han ansatte i stedet Jimmi Javed Christensen Malik, som var helt uden branchekendskab.