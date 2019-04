Fiskeri af invasiv østersart: Modtagecenter oprettes ved Vadehavet

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) sætter nu handling bag ordene om at tillade østersfiskeri i Vadehavet. 150.000 kroner sættes af til at oprette et modtagecenter, hvor fiskerne kan lave prøver lokalt.

Det bliver Foreningen Muslingeerhvervet, der skal etablere lokalerne, der altså også skal tiltrække besøgende med interesse for østersfiskeri. Midlerne må ikke bruges til prøvetagninger, da det er erhvervet selv, der betaler for dette i lignende centre andre steder i Danmark.

- Med modtagecenteret forbedrer vi mulighederne for østersfiskeri i Vadehavet, og sammen med Oplevelsescenter for Østersturisme ved Limfjorden skaber vi en samlet fortælling om skaldyrsturisme i Danmark - fra Limfjorden i nord til Vadehavet i syd, fortæller fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) i en pressemeddelelse.

72.000 tons stillehavsøsters

En nylig rapport fra DTU Aqua viste, at der var omkring 72.000 tons stillehavsøsters i Vadehavet, og det fik ministeren til at åbne op for, at der igen kunne fiskes stillehavsøsters efter et årelangt forbud. Lige nu kører en forsøgsordning, hvor stillehavsøsters må fiskes ved håndopsamling og lette håndholdte redskaber.

Fiskeriet af den invasive østersart har delt vandene, da den på den ene side har risikeret at udrydde eksempelvis blåmuslingen, men på den anden side har det traditionelle fiskeri, hvor man skraber havbunden risikeret at gøre skade på det sårbare Vadehav.

- Udgangspunktet er at tage hensyn til naturen i Vadehavet. Nu skal eksperter afklare, hvor meget der kan reserveres til forbrugere, og hvor meget der skal være til fuglene. Vi skal have forstærket indsatsen for at få plukket stillehavsøsters, fordi de skader Vadehavet. I første omgang har vi givet tilladelse til forsøgsfiskeri med håndholdte redskaber, men vi kigger også efter løsninger på, om man kan få lov til at gøre det med større redskaber, konstaterer Eva Kjer Hansen.