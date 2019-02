Fiskere får grønt lys: Nu må stillehavsøsters i Vadehavet samles og sælges

- Man fristes jo til at omskrive lidt: If you can't beat them, eat them. Nu er det bare et spørgsmål om at komme i gang, siger hun.

Formålet er ifølge minister for fiskeri Eva Kjer Hansen (V) at begrænse udbredelsen af stillehavsøsters. Det er nemlig en invasiv østersart, der spreder sig i de danske farvande, og som allerede har invaderet store dele af Vadehavet. Her påvirker stillehavsøstersen blandt andet bestanden af blåmuslinger, der er fødegrundlag for flere fuglearter.

Stillehavsøsters: En lang kamp er for en stund overstået for en del af de fiskere, der i årevis har ønsket at få lov til at fiske efter stillehavsøsters i Vadehavet.

I løbet af de seneste år er der kommet flere og flere stillehavsøsters i Vadehavet. Stillehavsøsters er en invasiv art, og den er ifølge forskere ødelæggende for naturen i området.Alligevel har det i flere år ikke været tilladt at fiske efter muslinger og netop stillehavsøsters i Vadehavet af frygt for, at naturen bliver ødelagt. Forskere strides dog om dette, da nogle mener, at det vil give mening at fjerne stillehavsøsters gennem netop fiskeri. Forsøgsordningen med manuel opsamling af stillehavsøsters skal derfor give overblik over, om natur og miljø tager skade.

Kun med håndkraft

Men det er ikke alle fiskere, der kan juble. Forsøgsordningen åbner nemlig kun op for, at stillehavsøsters kan opsamles ved håndkraft eller ved at anvende lette, håndholdte redskaber. De fiskere, der med maskiner ønsker at skrabe bunden for østers, er derfor ikke omfattet af ordningen.

Det skyldes ifølge ministeren hensyn til miljø og natur.

- Vi har dilemmaet om, at vi på den ene side gerne vil fjerne den her Gigas (latinske udtryk for stillehavsøsters, red.), men samtidig skal vi beskytte Vadehavet og den natur, der er i Vadehavet. Så det er et spørgsmål om at finde en model, hvor vi kan få fat i dem uden at skade Vadehavet, siger Eva Kjer Hansen.

Det er dog ikke usandsynligt, at det på sigt kan blive en mulighed også at bruge større redskaber til at indsamle de mange stillehavsøsters, fortæller ministeren, der vil have de miljømæssige konsekvenser ved mere omfattende fiskeri undersøgt.