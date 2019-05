Fire sydjyske virksomheder har udviklet sig til vækstkanoner

Direktør for virksomheden Danish Clean Water fra Sønderborg, Hagbard Eriksen, var ærgerlig over ikke at vinde i finalen i Next Step Challenge, et træningsforløb der skal gøre virksomheder endnu dygtigere til at udnytte deres vækstpotentiale. Han var dog alligevel glad for at have været en del af forløbet. - Det har givet os en mulighed for at kigge i vores maskinrum og lave de nødvendige ændringer for, at vi kan vækste endnu mere, sagde han. Foto: Martin Ravn

Kolding, Esbjerg og Sønderborg var onsdag repræsenteret ved finalen i Next Step Challenge, som er et elitetræningsforløb for virksomheder med stort vækstpotentiale. Forløbet skal gøre virksomhederne endnu mere vækstparate. Danish Clean Water fra Sønderborg har blandt andet nu planer om at øge omsætningen med 6,6 millioner kroner frem til 2020.

Vækst: Fire sydjyske virksomheder var sammen med 19 andre virksomheder fra hele Danmark onsdag eftermiddag samlet i Musikhuset Esbjerg til finalen i Next Step Challenge - et vækst- og elitetræningsforløb for små og mellemstore virksomheder. De 23 virksomheder er nøje udvalgt blandt mere end 1000 virksomheder ud fra vurderingen af, at netop de virksomheder har størst vækstpotentiale i branchekategorierne "Energieffektive Teknologier", "Offshore Industri" og "Oplevelseserhverv og Turisme". De spås altså den mest succesfulde fremtid i disse brancher. Det er derfor, netop de har fået mulighed for siden januar at deltage i et træningsforløb bestående af workshops og sparring med højtstående ledere fra det erhvervslivet. Det har haft til formål at gøre dem endnu mere vækstparate, så der kan skabes endnu mere vækst og flere arbejdspladser. Landsdelen var repræsenteret med virksomhederne Danish Clean Water fra Sønderborg, ROV-Support fra Kolding samt Comtec Int. og Mati2Ilt fra Esbjerg. Next Step Challenge er en del af projektet Up-Scale Denmark, der hører under Erhvervsstyrelsen, og som har til formål at styrke danske virksomheder i 12 udvalgte brancher. Projektet har kørt i seks år.

Hvad er Next Step Challenge? Next Step Challenge er en virksomhed, der står bag et vækstprogram for iværksættere og små og mellemstore virksomheder indenfor brancherne "Energieffektive Teknologier", "Offshore" og "Oplevelseserhverv & Turisme".

Next Step Challenge er en vækstaccelerator, som ved hjælp fra erfarne virksomheder, brancheeksperter, forretningsudviklere, forskere og investorer bidrager til at identificere nye innovative forretningsmodeller og accelerere virksomheder med vækstpotentiale.

Next Step Challenge er en del af det nationale vækstinitiativ og træningskoncept Scale-Up Denmark, der har til formål at styrke virksomheder i 12 forskellige branchegenrer. Next Step Challenge har tre elitevækstcentre og har base i Esbjerg.

Scale-Up Denmark er et projekt under Erhvervsstyrelsen i samspil med Den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

Foto: Martin Ravn 23 virksomheder og repræsentanter fra erhvervslivet var onsdag samlet i Musikhuset Esbjerg for at finde tre vindere af Next Step Challenge, et træningsforløb der skal gøre virksomheder med stort vækstpotentiale klar til at udnytte netop det potentiale. Foto: Martin Ravn

Vil øge omsætning I hver branchekategori blev en vinder kåret - den virksomhed med det absolut største vækstpotentiale. Og selvom ingen af vinderne blev fundet blandt landsdelens virksomheder, så har det været et lærerigt forløb, lyder det fra Hagbard Eriksen, direktør i Danish Clean Water fra Sønderborg. En virksomhed, der har specialiseret sig i en desinfektionsløsning til vandsystemer, der holder vandet sikkert fra bakterier som for eksempel legionella, salmonella og e-coli. - Fordi meget professionelle mennesker har stillet kritiske spørgsmål til vores måde at drive forretning på, er vi blevet klogere på vores egen forretning. Nu kan vi bygge det rigtige fundament til fremtiden, sagde han. - Det her forløb har hjulpet os til at udvælge markeder, og vi har fået sparring fra andre brancher. Nu kan vi bruge året på at forberede os på endnu mere vækst på de rigtige markeder. Selvom effekten af det fem måneder lange træningsforløb ikke kan måles direkte endnu, så er Hagbard Eriksen sikker på, at det vil ske på sigt. Blandt andet i form af øget omsætning og flere arbejdspladser. Som en del af træningsprogrammet har virksomhederne skullet udforme vækstplaner. For Danish Clean Water fremgår det, at de nu planlægger at øge omsætningen til 15 millioner kroner i 2020. I 2018 var deres omsætning 8,4 millioner kroner.

Foto: Martin Ravn Hagbard Eriksen er direktør i Danish Clean Water, der hører hjemme i Sønderborg. Virksomheden har eksisteret i knap 10 år, har otte ansatte og havde i 2018 en omsætning på 8,4 millioner kroner. Det skal efter planen vækste til 15 millioner i 2020. Foto: Martin Ravn

Stærkt felt Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) var onsdag mødt op for at annoncere vinderne i hver kategori og uddele præmier til hver vindervirksomhed: 10.000 kroner og en billet til den nationale finale, hvor vinderne fra alle 12 branchekategorier under Up-Scale Denmark dyster om at blive dén danske virksomhed med størst vækstpotentiale. Finalen foregår den 11. september i Musikhuset Esbjerg. I kategorien "Oplevelseserhverv og Turisme" vandt aarhusianske Baser, der har udviklet en parasolfod, der er let og uden skruer. Virksomheden Bloc fra København vandt i kategorien "Offshore Industri" med deres journalsystem til kommunikation mellem organisationer, mens Amplex vandt i kategorien "Energieffektive Teknologier" med deres intelligente gadebelysning. Ifølge administrerende direktør i Next Step Challenge Lisbeth Valther var det i år meget svært at finde vinderne, men hun er ikke i tvivl om, at det vigtigste for virksomhederne er at deltage i forløbet. - De lærer af det. Masser af virksomheder er vokset og har skabt arbejdspladser, og virksomhederne er i høj grad blevet i lokalområdet og Danmark generelt, siger hun. Dommerne i de tre kategorier udgøres primært af erhvervsfolk. Blandt andet har direktører fra Semco Maritime, Best Western og Primo Tours været med til at kåre vinderne.

Foto: Martin Ravn Finale i Next Step Challenge i Musikhuset Esbjerg. Foto: Martin Ravn

Publikumspris til lokal Foruden en vinder i hver branchekategori, blev der også uddelt en publikumspris. Alle 23 virksomheder var nemlig onsdag på scenen for at præsentere deres virksomhed og dens vækstpotentiale, som det nu ser ud efter træningsforløbet, og de 150 fremmødte fra virksomhederne og erhvervslivet kunne efterfølgende stemme på den virksomhed, de mener, havde fortjent at vinde - uafhængig af dommernes vurderinger. Den pris vandt Comtec Int. fra Esbjerg, der har specialiseret sig i sikkerhedsudstyr.