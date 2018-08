Fire råd: Sådan slipper du for rotter

Claus Schultz, teknisk chef hos Rentokil, og Peder Egestrand, servicechef hos Mortalin, giver dig her fire gode råd til, hvordan du undgår at blive invaderet af rotter.

- Pas på med fuglefoderet og vand Fuglefoder, der serveres i jordhøjde, er en rottes livret. Det lokker dem til, så sørg for at få det op i højden. Sørg for, at der ikke ligger noget mad, der kan lokke dem. Det gælder også skraldeposer. Er der samtidig vand, er det et endnu bedre sted at slå sig ned, hvis man er rotte. Så væk med vand og mad, som en rotte let kan springe på.

- Fjern mulige redepladser Er der revner, sprækker eller let adgang ind til et rum under for eksempel garagen eller legehuset? Sørg for at få de potentielle tilflugtssteder elimineret. Når rotterne først er inde, er det en mere kompleks opgave.

- Hold godt øje Rotter er kreative og gode til at overleve, så det er svært at eliminere alle tilflugtssteder som for eksempel ved brændestabler. Derfor er det vigtigt jævnligt at holde øje. Især i denne rottetid. Og skulle det alligevel lykkes de små kræ at skabe sig et nyt hjem på din bopæl, så husk:

- Reager med det samme Jo tidligere man reagerer, jo bedre. Én rotte kan hurtigt blive til mange, og er de først inde, er det en mere kompleks opgave. Søg hjælp hos en rottebekæmper hurtigst muligt. Så er det lettere at slippe for de uønskede gæster.