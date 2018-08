På Røddingmødet 2018 inviterede kulturministeren til diskussion om kunstens og kunstnerens rolle i samfundsdebatten. Blandt de deltagende var både musikere, instruktører, arkitekter og mange flere. JydskeVestkysten fangede fire af dem for at høre, hvad de ville tage mig sig fra deres to dages ophold på Rødding Højskole.