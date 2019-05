Fire kommuner overvejer at lave ny sti langs nedlagt jernbane

Bramming-Grindsted: I 2012 kørte det sidste tog på Grindstedbanen. Allerede dengang blev der talt om, at kommunerne gerne ville fjerne alle svellerne og i stedet lave et en sti på hele strækning.

Varde Kommune har en koordinerede rolle, og her fortæller direktør Thomas Jaap, at det væsentlige i aftalen er, at kommunerne kan overtage strækningen uden at betale for det.

Forurening kan spænde ben

Thomas Jaap fortæller, at de fire kommuner har nedsat en arbejdsgruppe, der ser på, hvor forurenet området er, og hvad det vil koste at lave en sti. Denne arbejdsgruppe laver et samlet beslutningsgrundlag, som bliver præsenteret for politikerne i alle fire kommuner.

Netop den mulige forurening er helt central for, om stien bliver til noget.

- Jeg har som den øverste ansvarlige for byrådet stillet det krav til mine folk, at vi skal være fuldstændig sikre på, at vi ikke overtager noget forurenet, som kommer til at påvirke vores økonomi på sigt, siger Erik Buhl (V), borgmester for Varde Kommune.

Thomas Jaap siger, at han forventer, at beslutningsgrundlaget er klar til efteråret, når politikerne i de fire kommuner skal have budgetforhandlinger. Stien bliver formentlig kun til noget, hvis alle fire kommuner er med.

- Den går jo igennem alle kommunerne. Det nytter ikke, hvis der er én kommune midt i det hele, der ikke vil være med. Så forsvinder hele ideen, siger Thomas Jaap.