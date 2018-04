Fire gode råd: Sådan gør du din have forårsklar

2

For at roserne kan stå flottest til sommer, skal de beskæres nu. Hvis de ikke bliver det, kan de komme til at blive ranglede og give færre knopper. Hvordan du skal beskære dem afhænger af, hvilken sort du har med at gøre. For at være helt sikker på, hvordan du skal gøre, anbefaler Lars Nielsen, at man henvender sig i et havecenter, hvor man kan få gode råd.