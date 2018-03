Finsk mand udvises: Forsvarer i terrorsag er skuffet

1

- Jeg er skuffet, for det var faktisk en sag, som efter min opfattelse kunne gå begge veje. Jeg havde selvfølgelig håbet på en frifindelse, og jeg har så noteret mig med tilfredshed, at min klient ikke er blevet dømt for at have været i træningslejr eller i kamp, men kun den subsidiære tiltalte, som gik på det her med, at det, han har lavet i Syrien, har understøttet IS' aktiviteter og konsolideret IS. Og det, han har lavet, er det her med undervisning, og at han har ledt bønner i moskeen. Fordi vi alligevel lander på fire år, gør det jo ikke den store forskel, om han er blevet dømt for det ene eller det andet, men han er dog ikke blevet dømt for at have været i træningslejr.

- Min klient er knust. Han har været væk fra sin kone og sit lille barn nu i snart et år og fire måneder og har kun set dem en enkelt gang eller to, så det er helt vanvittigt hårdt for ham, og han er knust. Uanset hvad, man mener om denne sag, og hvad han har gjort, så lægger det jo fuldstændigt fast, at han i forløbet bliver klar over, at IS virkelig er noget skidt. Han tager afstand fra det og forlader landet, og han har jo, siden han forlod Syrien, på ingen måder sympatiseret med IS. Det her er virkelig nogle dyre lærepenge.

- Det er bare sådan en af de sager, hvor jeg tænkte, at der her var god chance for frifindelse, så jeg overvejer, om vi skal have landsretten til at se på, om strafudmålingen skal være anderledes. Det under mig, og jeg synes, det er mærkeligt, at man giver det samme i straf, som hvis han havde været i træningslejr og i kamp.

- Det, vi særligt skal overveje, er, om det er rimeligt, at min klient har fået fire år i straf, når han nu ikke er blevet dømt for at have været i træningslejr eller i kamp. De andre syrienkriger-sager, der har været i Danmark, er det pågældende netop blevet dømt for at have været i træningslejr og for at have håndteret våben, så det overrasker mig faktisk, at man siger, at den tiltalte på den eneside "kun" har udøvet anden form for bistand ved at have udvist og afholdt bønner i moskeen, men han skal stadigvæk have lige så høj straf, som dem, der har været i træningslejr. Det, synes jeg, er lidt mærkeligt, og det vil jeg gerne lige overveje nærmere og drøfte med min klient.

Hvad tænker du om det?

- Jeg kunne forstå på retten, at man vurderer, at den bistand, min klient har udøvet ved at undervise i islam, har været vigtig for samfundsopbygningen, og så har man lagt vægt på, at han har været så lang tid dernede, og der vil jeg så lige drøfte med min klient, om det er rimelige argumenter for at trække straffen op på fire år.

Mener du, dommen er berettiget set i forhold til det, domsmandsretten har lagt til grund for dommen?

- Jeg mener jo, han skulle være frifundet. Jeg er fuldstændigt enig med dommeren i, at det ikke har været bevist, han har været i træningslejr. De ligger i vid udstrækning hans egen forklaring til grund, hvor de siger, at det, at man underviser i islam, er med til at opbygge Islamisk Stats samfund. De har i meget vid udstrækning forkastet det, anklageren har sagt, var bevis, og lagt det, min klient selv har sagt til grund. Der er egentligt mere tale om en fortolkning af, hvilken aktivitet der rent faktisk skal til for at konsolidere IS, og det vil jeg godt tygge lidt på. Vi har besluttet, om vi vil anke dommen indenfor en uges tid.