Finanstilsyn kritiserer lokalbank for manglende overblik

Finanstilsynet har fundet flere fejl og mangler ved Kreditbanken, som har fået fire påbud for blandt andet manglende overblik. Flere eksperter mener dog, at der er tale om fejl i den mindre afdeling og understreger, at banken med hovedsæde i Aabenraa fremstår meget solid.

I flere tilfælde har Kreditbanken bevilget kreditfaciliteter, der ikke i "tilstrækkelig grad opfylder bankens kreditpolitik", skriver Finanstilsynet. Blandt andet har banken ikke foretaget analyser af kundens fremtidige evne til at generere likviditet og konsolidere sig, fremgår det af tilsynets redegørelse. Ifølge en stikprøve af nye bevillinger var det kun omkring 40 procent af de nye kunder, der havde en såkaldte god bonitet. Et ord, der kan oversættes til kvalitet og derfor beskriver, hvor stor sandsynligheden er for at lån bliver betalt tilbage.

- Dermed er der risiko for, at banken påtager sig risici, som den ikke har fuldt overblik over, vurderer Finanstilsynet i sin redegørelse.

Træls

Trods fire påbud mener Lars Krull, bankforsker ved Aalborg Universitet, ikke, at der er grund til større bekymring for hverken bank eller kunder.

- Men det er klart, at det er træls, for at sige på jysk, at man får den kritik. Det er absolut også værd at skrive om, at de har fået nogle drøn, men jeg opfatter ikke kritikken som slem, nærmere træls. På en skala fra et til ti vil banker altid gerne ligge på en ti'er. Her ligger Kreditbanken måske på otte og en halv. Det er over vores forventninger, men så under det, som Finanstilsynet kræver. Banken skuffer ikke kundernes forventninger, fordi de vil åbenbart gerne tage risici, men det skuffer så tilsynets forventninger, siger Lars Krull.

Men har Finanstilsynet efter din vurdering så være for skrappe?

- Jeg mener, at Kreditbanken har fået det tilsyn, den skulle have. Jeg vurderer ikke, at man har været pernittengryn, men det er ikke det samme, som at man skal være utryg ved banken, siger Lars Krull.

- Når man får mange nye kunder, så er der nogle, som har en svagere bonitet. Ofte får banker jo nye kunder, fordi de tilbyder dem noget, som andre ikke kan, men banken forventer så, at kunderne får en bedre bonitet.