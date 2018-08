Finansministeren vil fejre højskolerne med 1,75 millioner

Pengene til Rødding Højskole er et bidrag til et større renoveringsprojekt, som skolen er i gang med.

- Jeg mødte Mads på Folkemødet, som inviterede mig ned for at se højskolens planer i forbindelse med 175-års jubilæet. Det sagde jeg ja til, og jeg kommer ikke tomhændet, siger han.

Udover de 1,75 millioner kroner til Folkehøjskolernes Forening i Danmark, så er der også afsat 250.000 til Rødding Højskole. Fredag var ministeren på besøg på højskolen for at overrække nyheden til forstander Mads Rykind-Eriksen.

- Højskolebevægelsen har været med til at sætte gang i hele den folkelige oplysning. Den har givet mennesker, der har forladt folkeskolen på 7. klasses-niveau, mulighed for at komme tilbage og få de ekstra kundskaber, der skal til for at læse videre. På den måde har højskolerne været med til at lave det uddannelses- og dannelsesløft, som vi har set i Danmark de sidste 175 år, siger ministeren.

Højskolerne stadig relevante

Kristian Jensen mener, at selvom højskolerne har en stor historisk og kulturel betydning, så er de også relevante både i dag og i fremtiden.

- Der er ingen tvivl om, at vi har ufattelig mange muligheder i dag, men når der er mange muligheder, så er der også mange valg. De valg kan for nogle være svære at overskue. Derfor er højskolerne stadigvæk det ånderum, hvor rigtig mange finder ud af, hvad de egentlig vil bruge deres kræfter og talenter på, siger ministeren.

Kristian Jensen påpeger desuden, at der i en verden, som hele tiden bliver mere digitaliseret, automatiseret og globaliseret er brug for steder at fordybe sig.

- Det er vigtigt, at vi har et rum, hvor man kan finde ud af, hvem man er som menneske, og hvad det er for et samfund, vi gerne vil have, siger han.

I alt er der afsat to millioner kroner på finansloven til højskolerne. Resten af regeringens forslag til finansloven vil blive offentliggjort den 30. august.