Gæld og frygt for ikke at kunne betale pengene tilbage. Det har ramt filippinske chauffører, som nu er tilbage i hjemlandet efter en hård tid i Danmark.

Hjemvendt: Tre filippinske lastbilchauffører er for få dage siden vendt tilbage til fædrelandet efter at have boet under kummerlige forhold i en slumlejr i Padborg. Det bekræfter alle tre filippinere over for Fagbladet 3F.

Chaufførerne boede i containere hos vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport frem til slutningen af oktober 2018, hvor de sammen med 24 andre blev reddet ud af lejren med hjælp fra politiet og Center mod Menneskehandel.

Efterfølgende kom de 23 lastbilchauffører fra Filippinerne og fire fra Sri Lanka under et månedlangt beskyttelsesprogram under Center mod Menneskehandel, der har vurderet dem som ofre for menneskehandel til tvangsarbejde.

Blandt de tre hjemvendte filippinere er 48-årige Edwin Dua, der er gift og har fem børn i alderen 14 til 21 år.

- Jeg har ikke noget arbejde og er meget bekymret for, om jeg kan betale det lån tilbage, som jeg tog for at komme af sted. Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer, og det føles hårdt, siger han.

Edwin Dua nåede at køre lastbil for Kurt Beier Transport i fem måneder. Han var som de andre chauffører ansat i Beier-koncernens polske selskab. Her tjente han i alt 1.060 euro om måneden i løn samt diæter. Det svarer til cirka 7.900 kroner.

Hver måned sendte han 700 euro hjem til familien. Pengene blev brugt til at dække familiens regninger, børnenes uddannelse, medicin til hans syge mor og far samt til banklån.

For Edwin Dua føler sig snydt og synes, at lejren i Padborg var forfærdelig.

- Jeg skal aldrig til Europa og arbejde igen, siger han.