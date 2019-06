Feteret filmstjerne skal løfte egnsspil til nye højder

Folkekære Bodil Jørgensen var ikke længe om at sige ja til hovedrollen i egnsspillet "Sorgagre", der får premiere i Ballum den 4. september. Netop nu er hun i fuld gang med at øve samspillet på og uden for scenen med omkring 90 frivillige. - At mødes med mennesker, der er sammen for at fortælle en historie, er vigtigt, siger hun.