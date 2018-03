Fejlbehandlede patienter i klemme: Politikere hives ind i erstatningssag

Politikere skal nu afgøre, om cirka 40 patienter selv skal rette op på regionens uretmæssige tilbagebetalingskrav fra fejlbehandlede patienter. Det sker efter, at Kammeradvokaten vurderede, at en række fejlbehandlede, der har tilbagebetalt en erstatning til regionen, kan få genoptaget deres sager.

Erstatninger: Det er nu op til politikerne at afgøre, om Region Syddanmark af egen drift skal gøre en række fejlbehandlede patienter opmærksomme på, at de muligvis har ret til en pose penge. Det sker efter, at Region Syddanmark har besluttet, at en langvarig sag om patienterstatninger skal behandles i regionens forretningsudvalg og regionsrådet. Det er en højesteretsdom fra december, der nu har givet nyt håb til over 50 fejlbehandlede syddanske patienter. Retten gav to fejlbehandlede patienter medhold i, at Region Syddanmark ikke kunne kræve tilbagebetaling af en allerede udbetalt erstatning, efter regionen havde fået medhold i en ankesag. I februar kom der så en længe ventet vurdering af dommenes rækkevidde fra Kammeradvokaten, der vurderede, at en række fejlbehandlede patienter kunne kræve deres sag genoptaget. Men uden krav om, at regionerne skal tage sagerne op af egen drift.

Patienterstatninger JydskeVestkysten har tidligere fortalt om flere patienter, der efter at have tabt en ankesag, har måttet tilbagebetale en erstatning, de ellers allerede havde fået udbetalt af regionen.

7. december slog Højesteret i en principiel dom fast, at to patienter får lov til at få behandlet sager om erstatning, selvom Region Syddanmark har krævet penge tilbage. Sagerne blev ellers forinden prøvet i by- og landsret, og her fik regionen medhold.

Sagerne handler om to patienter, der blev tilkendt erstatning efter at have været udsat for fejlbehandling. Men pengene blev halvandet år senere krævet tilbagebetalt af Region Syddanmark, efter Ankenævnet havde afgjort, at der ikke var grundlag for en erstatning.

Lige nu er Folketinget i gang med at behandle et lovforslag baseret på en politisk aftale mellem alle partier, der skal sikre, at en erstatning aldrig udbetales, før en eventuel ankesag er afgjort.

13 har genoptaget sag Ifølge Region Syddanmark har dommene fået 13 syddanskere til at bede regionen om at genoptage deres sag om tilbagebetaling af en erstatning. Men de omkring 40 fejlbehandlede syddanskere, der ikke selv har kontaktet regionen og måske har krav på en pose penge, må nu vente på politikernes afgørelse om, hvorvidt regionen af egen drift tager sagen op. - Vi informerer allerede på vores hjemmeside om, at man kan kontakte os, hvis man vil have sin sag genoptaget. Vi indstiller nu i vores forslag til regionsrådet, at vi tager de sager op, hvor folk ikke selv har henvendt sig, siger regionsdirektør Jane Kraglund. Kunne I ikke bare selv have besluttet at tage sagerne op? - Joeh, der er selvfølgelig altid nogle gråzoner i det her. Men der har været stor politisk interesse for emnet, og derfor vil vi gerne have, at vi er sikre på, at det er den politiske linje, der skal lægges. Kan du forstå, hvis det udefra virker underligt, at patienter selv skal gøre opmærksomme på et ugyldigt tilbagebetalingskrav fra regionen? - Ja, det kan jeg godt forstå. Og det er også derfor, det er vores beslutning at indstille til, at vi tager sagerne op af egen drift. Vi er ikke juridisk forpligtede til det, men det er det, vi lægger op til at gøre, siger Jane Kraglund.