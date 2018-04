Fejl vil forfølge patienter resten af deres liv

Det er en utopi at tro, at man kan komme en fejlagtig dødsregistrering til livs, for den forkerte oplysning vil altid florere i diverse IT-systemer, siger it-ekspert. Desuden er det forbudt at slette fejl i patientjournaler.

- Det er en utopi at tro, at fejlen nogensinde kan blive fuldstændig slettet eller rettet, siger Thomas Sonne Olesen.

- Jeg har haft sager, hvor folk er blevet erklæret konkurs ved en fejl. Det har kæmpe betydning i forhold til deres mulighed for at låne penge senere i livet, siger Thomas Sonne Olesen.

Offentligt dementi

Ifølge ham bør systemet ikke nødvendigvis laves om. Det er nemlig blandt andet lavet for at forhindre, at afdøde personers oplysninger misbruges. Men han efterlyser, at borgeren får mulighed for at få et offentligt dementi - et underskrevet papir, hvor det fremgår, at en given offentlig instans har lavet en fejl, som borgeren kan hive frem i enhver situation, hvor der måtte opstå problemer.

Et andet problem, der relaterer sig til fejlagtige dødsregistreringer og andre fejl i patientjournaler, er, at man ifølge loven kun må rette og ikke slette oplysninger i en patientjournal. Det mener Sine Jensen, der er seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk, og som tidligere har siddet i blandt andet Patientklagenævnet, Patientsikkerhedsrådet og Ankenævnet for Patienterstatning.

- Jeg talt med mange ulykkelige patienter, der ikke ved, hvad de skal gøre, fordi fejlagtige informationer om dem florerer i sundhedssystemet, siger Sine Jensen.