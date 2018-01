Fejl i udligning: Kommuners milliontab skaber forargelse på Christiansborg

Udligning: Det er ikke kun en række provins-borgmestre, der er forargede over, at flere kommuner i flere år angiveligt har fået kompensation for en social belastning, de ikke har haft. Også på Christiansborg vækker sagen harme hos både rød og blå blok.

- Jeg mener, det er alvorligt, at ikke alene er det en fejl, men en fejl man har kendt længe, siger Venstres kommunalordfører, Carl Holst, med henvisning til, at centrale embedsmænd allerede i 2014 blev gjort opmærksomme på fejlen.

Han mener, at kommuner, der ifølge undersøgelsen fra Dataproces er ramt af milliontab på grund af manglende opgørelse af udlændinges uddannelsesbaggrund, bør få en kompensation på den ene eller anden måde.

- Jeg vil have blik for, at vi ikke bare får småjusteret, men får ændret hele systemet, så fejlene bliver rettet. Og gerne med tilbagevirkende kraft, siger Carl Holst.

Så hvis Esbjerg Kommune har tabt 60 millioner, så skal de have 60 millioner tilbage?

- De skal fremadrettet kompenseres for det. Ikke sådan, at de får 60 millioner lige med det samme, men sådan at de fremadrettet bliver overkompenseret på nogle andre området, siger Carl Holst, der vil finansiere dén udgift ved at underkompensere en række af de kommuner, som har fået flere penge på grund af fejlen i udligningssystemet.