Fejl i kommunerne: Syd- og sønderjyderne får medhold i hver tredje klage

- Jeg var ikke bekendt med, det var så højt. Det er helt nyt for mig. Men det ligger højt, og vi skal have fundet ud af, hvorfor det er så højt. Om der er noget, vi gør forkert og om der er noget, vi kan gøre bedre, siger han.

En af de kommuner, der lå i den høje ende, var Billund. Her var der fejl i 41 procent af de sager, som borgerne sidste år klagede over.

En beslutning kan blive omgjort af Ankestyrelsen af to årsager. Den ene årsag kan være, at der for eksempel mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl. Den anden årsag kan slet og ret være, at kommunens afgørelse i sagen er forkert, hvorfor Ankestyrelsen ophæver den.

Sønderborg og Haderslev har opskriften

I den modsatte ende lå blandt andet Sønderborg Kommune, hvor Ankestyrelsen i 2017 fandt fejl i 25 procent af klagesagerne. Det var en væsentlig forbedring i forhold til året forinden, hvor der var fejl i 32 procent af klagesagerne.

- Jeg er da glad for, at det ligger i den gode ende, men vi ved jo godt med os selv, at vi de tidligere år har haft udfordringer. Det erkender vi, og vi arbejder drønhårdt på at gøre det endnu bedre. Så jeg kan selvfølgelig kun være glad for, at det bliver bedre, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Samme glæde er der at spore hos Haderslev Kommunes borgmester H.P. Geil (V), der lå på linje med Sønderborg Kommune. Han tilskriver særligt de ansatte kommunens lave fejlandel.

- Vi har en borgerrådgiver, og vi gør rigtigt meget ud af at rådgive folk så godt som overhovedet muligt. Jeg mener, vi har øvet os i at give vores socialrådgivere færre sager. Jeg nægter at tro, det er svineheld, siger H.P. Geil og tilføjer:

- Risikoen for at begå fejl er til stede. Kan vi holde os i den lave ende, er jeg tilfreds.