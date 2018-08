Fede tider i Østeuropa bremser Syd- og Sønderjylland

Økonomisk opsving i Tyskland og Østeuropa gør det svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, mener industrien og landbruget. Landbosyd melder om, at det allerede er tæt på umuligt at få arbejdskraft fra Polen.

Arbejdskraft: Mens østeuropæiske lande jubler over lavere arbejdsløshed og højere lønninger, skaber økonomisk opsving i Central- og Østeuropa dybe panderynker hos industrien og landbruget i Syd- og Sønderjylland. Hos Landbosyd melder formand Mogens Dall allerede om store problemer med at anskaffe arbejdskraft fra Rumænien og Polen.

- Det er dobbelt så svært og nogle gange nærmest umuligt at få en polsk medarbejder i dag i forhold til for to år siden, siger han.

Hos Dansk Industri Sønderjylland forklarer direktør Erling Duus, at særligt Syd- og Sønderjylland i mange år har haft stor gavn af østeuropæisk arbejdskraft. Det skyldes dels placeringen tæt på grænsen, og dels at den tunge del af dansk industri befinder sig i landsdelen. Derfor frygter han, at de økonomisk gode tider mod øst i fremtiden vil give bagslag netop her.

- Vi mærker det allerede nu som et problem, og alle er meget opmærksomme på det. Opsvinget i Østeuropa skaber helt sikkert en reel risiko for, at virksomheder til sidst må gøre det, de ønsker allermindst, nemlig at sige nej til ordrer, siger Erling Duus.

Ifølge ham forsøger stort set alle EU lande på grund af økonomisk gode tider lige nu at holde på deres unge mennesker og forsøge at få dem til at tage en uddannelse i landet. Så selvom ungdomsarbejdsløsheden i lande som Italien, Grækenland og Spanien er høj, ser Erling Duus det ikke som en realistisk løsning at forsøge at hente dem til Danmark.

- Vi troede, den nemme løsning var at hente bøger på et andet bibliotek, men vi må gribe i egen barm og i endnu højere grad forsøge at få vores egne unge til at tage en erhvervsuddannelse, siger han.