Faunaekspert: Farten skal sænkes, hvis vi skal påkøre færre dyr

Millioner af dyr påkøres hvert år på de danske veje, og det er især slemt for hjorte i maj og overgangen til vintertid i oktober, november og december. Bilister skal sætte farten ned, hvis der skal gøres forhåbninger om at sænke antallet af påkørte dyr, mener ekspert.

Syd- og Sønderjylland: Sæt farten ned.

Sådan lyder budskabet fra faunaekspert og biolog hos Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, hvis man som bilist vil mindske risikoen for et sammenstød med et dyr.

- Det eneste sted, jeg kan se, at vi kan reducere antallet af påkørsler med, er, hvis farten bliver sat ned. Vi har prøvet flere tiltag, for eksempel hjortefløjten, der skulle sættes på bilen og på den måde skræmme hjortene væk. Det virker ikke. Hegn og faunapassager ville også hjælpe, men hegn langs alle veje er urealistisk, siger Michael Carlsen.

Man kan også vise ekstra opmærksomhed i ydertimerne, om natten og i områder med natur langs vejen. Kigge efter reflekser fra dyrenes øjne i bilens lyskegle, bevægelse langs siden af vejen. Opmærksomhed er et vigtigt element, men for at tage kampen op mod de millioner dyrepåkørsler, der årligt finder sted, er farten altså den vigtigste spiller.

Michael Carlsen ved dog, at det ikke er et hurtigt fiks at bede bilisterne om at køre langsommere.

- Jeg tror, at der er lang vej til at få antallet af påkørsler ned. Det kan være svært at få danskerne til at sætte farten ned, og de skal køre meget, før de påkører et dyr. Men det kræver kun et øjebliks uopmærksomhed på en vej, man har kørt mange gange før, siger han.