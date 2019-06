Farvel til landspolitik efter genvalg glippede

Der var kvinder på begge sider af målstregen, da Dansk Folkepartis tre mandater i Sydjyllands Storkreds blev fordelt. Et af de tre mistede mandater kostede pladsen for Susanne Eilersen, der hævder, hun er færdig med landspolitik.

- Det kræver rigtig, rigtig meget, når man skal arbejde sig hen til at komme i spil til et folketingsvalg. Det kræver, at man følger med og gør sig synlig. Bruger en masse timer på at holde sig varm, forklarer Susanne Eilersen.

- Det er ærgerligt. Om det er ti eller 150 stemmer, man er fra, så er det altid ærgerligt, når man ikke bliver valgt ind. Men jeg havde set det komme i går (onsdag, red.). Jeg havde regnet med, jeg kunne trække det fjerde mandat, og da vi så stod til at gå tilbage til tre, var jeg klar over, det blev meget svært, siger Susanne Eilersen.

Farvel: Sølle 154 personlige stemmer var Susanne Eilersen fra at blive genvalgt til Folketinget, men hun blev altså også ramt af Dansk Folkepartis katastrofevalg. I 2015 blev hun valgt ind med 2421 stemmer, men 1373 stemmer i denne omgang rakte kun til en fjerdeplads på Dansk Folkepartis liste i Sydjyllands Storkreds.

- Dansk Folkeparti har fået styr på grænserne, styr på indvandringen, fået grænsekontrol. Det er os, der har lavet hele arbejdet, og de andre får "credit" for det. Det er jeg ked af.

Den havde hun ikke set komme

Det er imidlertid kun den politiske fremtid, der er på plads et stykke tid frem.

- Hvad jeg skal lave ved siden af, har jeg ikke fundet ud af endnu, men er der nogen derude, der har en god idé, er de velkomne til at give mig et kald, siger Susanne Eilersen, der var regnskabsassistent, inden hun kom i Folketinget for fire år siden.

Partifællen Karina Adsbøl meldte allerede på valgaftenen ud, at hun ikke regnede med at blive genvalgt, men det hele magede sig alligevel, så hun fik det tredje mandat efter Kristian Thulesen Dahl og Marie Krarup. Med et forspring på 153 stemmer til Susanne Eilersen.

- Jeg havde ikke regnet med det efter den kæberasler, vi fik, og jeg vidste, vi lå utroligt tæt sidste gang. Det har været nervepirrende, og jeg har ikke helt forstået det endnu, siger Karina Adsbøl, der allerede er klar til at trække i arbejdstøjet.

- Jeg skal da fortsætte det arbejde, jeg har i gang på Christiansborg, hvor jeg har en række beslutningsforslag, jeg skal have igennem, fastslår hun.